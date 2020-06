Costa Rica registra cifra récord de casos de coronavirus en las últimas horas

Ministro de Salud de Costa Rica, Daniel Salas / Fotografía: Casa Presidencial

Suma preocupación generó en las autoridades de Salud el hecho de que la cantidad de nuevos casos positivos por COVID-19 en Costa Rica, al corte de este viernes 19 de junio, es de 119.

El total de pacientes acumulados llega a 2.058, 1076 son enfermos activos y 982 ya cuentan con el estatus de recuperados.

Daniel Salas, ministro de slaud, manifestó que se trata de 915 mujeres y 1.143 hombres, de los que 1.489 son costarricenses y 521 extranjeros. A ello se suma que 48 se encuentran en investigación de nacionalidad.

"Tenemos 40 cantones que están registrando positivos hoy. La cifra es preocupante, la más alta desde que se inició la pandemia. Sigamos manteniendo las medidas y entendiendo que si no nos comportamos puede haber muertes si no hay servicios de salud. Sigamos sumando, cada persona cuenta en la causa contra el COVID-19", expresó visiblemente preocupado.

El jerarca agregó que hay 29 hospitalizados, 5 de ellos con edades de 27, 33, 43, 59 y 61 años se encuentran en cuidados intensivos. Es importante recalcar que la edad bajó considerablemente. Los fallecidos se mantienen en 12.

Extreman medidas

"Vamos a entrar en una restricción vehicular y en una suspensión de permisos sanitarios de funcionamiento para este fin de semana, tal como lo teníamos en Semana Santa. A partir de mañana a las 10 a.m. no podrán circular los vehículos si no es para ir a supermercados o servicios de salud o desplazarse a lugares de trabajo", dijo.

"La postergación de la fase 3 quedará sujeta al comportamiento de la curva. Si quiere hacerle un regalo a su papá, máxime si tiene factores de riesgo, no haga fiestas o actividades, envíe el regalo y haga una llamada telefónica. El regalo más importante es que no se infecte", añadió.

La alerta naranja incluye a los cantones de Alajuelita y Desamparados, informó DIARIO EXTRA.