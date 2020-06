Centrales obreras colombianas realizan plantones para defender derechos laborales

Diferentes centrales obreras de Colombia realizan plantones este jueves / Fotografía: @cutcolombia

Diferentes centrales obreras de Colombia realizan este jueves plantones en las principales plazas del país para defender sus derechos laborales ante las medidas aplicadas por el Gobierno de Iván Duque en medio de la pandemia de la COVID-19, y su impacto en varios sectores de la población.

Algunas de las asociaciones participantes son la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), la Confederación de Trabajadores de Colombia (CTC), y la Confederación General del Trabajo (CGT), quienes, entre otros puntos, rechazan la propuesta de la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco) de implementar la jornada de trabajo y pago por horas, con el argumento de "estabilizar" la economía ante la pandemia.

El proyecto de Fenalco tiene como objetivo otorgar remuneración por las horas de trabajo, así como desobligar al sector empresarial o patronal de asumir prestaciones sociales de ley.

Asimismo, las organizaciones demandan la inversión de recursos para la salud, renta básica para la alimentación, rechazo a la reforma laboral y pensional, contra las medidas gubernamentales aplicadas ante la COVID-19, en desacuerdo con la violencia y la represión.

Recorte de derechos laborales

De acuerdo a la Confederación General de Trabajadores de Colombia (CGT), el Gobierno de Duque busca recortar los derechos laborales de la clase trabajadora, tras el aumento de la subcontratación laboral, aunado a los contratos de prestación de servicios, en los que los empleados deben asumir obligaciones sociales como salud, pensión, administración de riesgos laborales (ARL), y caja de compensación.

“Frente al tema del trabajo por horas, NO, porque no están claras las reglas del juego, no se sabe exactamente qué es lo que se pretende, dicen que es para generar más empleo, pero de qué calidad, y menos cuando se hace aprovechando la pandemia. Definitivamente, no, a la reforma laboral” expresó el presidente de la CGT, Julio Roberto Gómez.

Por su parte, el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Diógenes Orjuela, aseguró que es importante que el Gobierno colombiano fortalezca el sector agrario, la producción industrial y agroindustrial, protegiendo los derechos laborales. Las organizaciones buscan llegar a un diálogo para que sus demandas sean escuchadas, informó Telesur.