Colombia: Se realizó combo de cirugía estética y muere días después

La hermana de la víctima aseguró que Lady se sometió a la operación estética para reconstruirse los senos. Foto / Deborondo

Lady Johana Reyes falleció el pasado miércoles 27 de mayo en su domicilio ubicado en el barrio Las Américas de la ciudad de Neiva, tras sufrir un paro cardio respiratorio cuando se alistaba para asistir a una de sus terapias por la lipoescultura que se realizó doce días atrás.

La familia de joven madre de dos niñas se comunicó inmediatamente con el médico que le practicó las cirugías, Luis Yesid Martínez, quien en un primer momento recomendó que trasladen a la paciente de 34 años a una clínica para su pronta atención. “Ayer, en horas de la mañana, la mamá de Lady me llama, me indica que su hija estaba mal, la veía un poco decaída, y al parecer continuaba sin alimentarse bien”, señaló el galeno.

Una segunda llamada de los desesperados familiares alertó a Yesid y esta vez acudió hasta el domicilio de Lady. “Recibo una llamada donde me indican que Lady entró en paro cardio respiratorio. Yo llego, intento reanimarla, le practico todos los procedimientos necesarios, pero finalmente murió”, agregó.

César Polanía, secretario de Salud del Huila, dijo que no sabía por qué la clínica estaba operando, si ellos fueron enfáticos al decir que los servicios no se reactivarían hasta que no evaluara el comportamiento del virus en el departamento y la evolución de sus contagios.

En declaraciones para Noticias Caracol, la hermana de la víctima aseguró que Lady se sometió a la operación estética para reconstruirse los senos y el abdomen, “parte de la grasa que le retiraron del abdomen y de la espalda se la pusieron en los glúteos”.

Por su parte, el profesional se defendió explicando que "Lady fue una paciente sana” y la intervención se hizo cumpliendo con todos los protocolos de bioseguridad, incluso, afirmó que se le hizo un descarte de coronavirus, informo La República.