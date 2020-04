Niña se ahoga con una semilla de manzana en Honduras

La pequeña fue trasladada hacia el Hospital General Atlántida, pero lamentablemente falleció en el camino / Fotografía: Pixabay

Una menor de 5 años de edad perdió la vida tras ahogarse con una semilla de una manzana en La Ceiba, Atlántida, Honduras.

La pequeña fue trasladada hacia el Hospital General Atlántida, pero lamentablemente falleció en el camino.

Según sus familiares, la menor se encontraba comiendo una manzana, cuando de repente se tragó la semilla quedándole atascada en su garganta.

Sus seres queridos en veloz carrera salieron a pedir ayuda en una posta policial. Los agentes de Seguridad, trasladaron a la pequeña en una ambulancia hacia el hospital.



Al llegar al centro hospitalario, la pequeña de tan solo 5 años de edad fue declarada como muerta, informó el medio local La Tribuna.

Los alimentos con los que los niños más se ahogan

Son varios los estudios que han analizado este dato con el fin de ofrecer a las familias la información sobre la peligrosidad de los alimentos. Estos estudios dicen cuáles son los alimentos con los que los niños más se atragantan, pero no los clasifica según su peligrosidad porque, para saberlo, habría que contrastar los datos de incidencia con la periodicidad de administración.

Dicho de otro modo, el alimento con el que más se atragantan no tiene por qué ser el más peligroso, porque quizás sea el más consumido. Si por ejemplo se dijera que es el pan (que no lo es), sería un error pensar que es el más peligroso, porque el pan se come casi a diario. Por lo tanto, si el pan provocara 10 casos de atragantamiento al año, teniendo en cuenta que todos los niños lo comen todos los días, y los cacahuetes, que los niños apenas comen porque los padres saben que son peligrosos, causaran 5 atragantamientos al año, deberíamos decir que son más peligrosos los cacahuetes.