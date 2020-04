355 hombres y 326 mujeres tienen coronavirus en Costa Rica

En cuanto a los municipios que más registran infectados sobresale en el primer lugar San José con 95. I Fotografía: France 24

681 pacientes infectados con el nuevo coronavirus COVID-19 se suman en Costa Rica al corte de este miércoles 22 de abril, de acuerdo con el Ministerio de Salud. De ese total 355 son hombres y 326 son mujeres.

En cuanto a los municipios que más registran infectados sobresale en el primer lugar San José con 95, en el segundo Alajuela con 75 y en el tercero Desamparados con 46.

Datos sobre el estado del COVID-19 en Costa Rica. Actualizados al medio día de hoy 22 de abril de 2020. pic.twitter.com/nnlzntpCqy — Ministerio de Salud de Costa Rica (@msaludcr) April 22, 2020

El ministro de Salud, Daniel Salas, explicó que respecto a los grupos de edad 613 son adultos, 34 adultos mayores y 34 menores de edad. Sobre los recuperados la cantidad es de 180 personas, con un rango de edad entre 1 y 86 años, sin dejar de lado los seis lamentables fallecimientos.

Etapa de la epidemia

Consultado sobre en qué etapa de la pandemia se ubica el país, Salas manifestó que no es fácil definirlo.

“¿En qué parte de la epidemia estamos? He indicado que hemos pasando más de un mes del primer caso diagnosticado y hemos tenido un aumento de casos, hemos venido a una disminución, pero vamos caminando por un piso de cáscaras de huevo que es muy frágil porque recordemos que la mayoría de la población no ha estado expuesta al virus y no se han infectado.

Eso significa que podemos tener un aumento de casos simultáneamente, así que tenemos que entrar en esa disciplina y en ese compromiso de seguir las medidas de restricción y aseo, porque esto puede convertirse en algo similar a lo que sucedió en otros países y no queremos que eso sea así”, informó DIARIO EXTRA.