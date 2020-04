Hombre en Argentina violó y mató a su hijo de 10 años

Policía de Argentina en el lugar donde encontraron el cuerpo del menor abusado. / Foto: Crónica.

Un niño de 10 años fue hallado asesinado y con signos de abuso sexual, en una zona rural del municipio chaqueño de Miraflores en Argentina, debido a al hecho el padre del menor y su su pareja fueron detidos acusados de haber intentado simular un suicidio.

El crimen fue descubierto el pasado lunes cuando la policía fue alertada del hallazgo del cuerpo del niño al lado del pozo de agua de la vivienda rural situada en el paraje Monte Caseros, a 30 kilómetros de Miraflores, Argentina, en El Impenetrable chaqueño.

De acuerdo a la investigación de la fiscal Gabriela Maldonado, el niño fue encontrado en horas de la tarde del lunes con "golpes en la cabeza, signos de asfixia y de abuso sexual", dijeron los voceros.

Además señalaron que la autopsia determinó que la causa probable de la muerte del niño, con iniciales A.F.L. se debió al "traumatismo de cráneo encefálico grave, asfixia por ahorcadura y paro cardiorrespiratorio traumático".

Ante ello, la Justicia dispuso el lunes por la noche el arresto del padre de la víctima, Manilo Luna (45), y su pareja, Lorenza Paz (43).

La fiscal comenzó a investigar al padre por "homicidio agravado" por el vínculo y por "homicidio" a quien era su actual novia, dijeron las fuentes.

Voceros policiales informaron que en el marco de la causa, la pareja de Luna confesó en la comisaría de Miraflores y dijo: "No aguanto más, yo quiero declarar, Luna mató a mi entenado, pero me dijo que si hablo me va matar a mí y a mis dos nenas cuando salga". Igualmente, es difícil que vuelva a salir, ya que le correspondería perpetua.

La fiscal Maldonado dijo que los imputados por el crimen "tienen defensores oficiales" y que están detenidos por la supuesta comisión de los delitos que se investigan pero "para resguardar el debido proceso" evitó "brindar información sensible sobre la víctima y los imputados por el crimen".

Sólo señaló que "en principio se dijo que era un suicidio", pero destacó que "al ver el cuerpo y su estado cambió el rumbo de la investigación".

Según la fiscal, "se trataba de un niño de una dimensión corporal pequeña" y no era creíble la muerte por suicidio de un menor de esa edad que haya estado en esas condiciones, golpeado y sexualmente abusado por su propio progenitor.