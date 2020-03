Ciudad de Brasil confirma un caso de transmisión local de COVID-19

O que devo fazer se não encontrar álcool em gel para comprar?



Não se preocupe se não encontrar o produto. Lavar as mãos frequentemente com água e sabão é uma das medidas mais eficazes contra a #COVID19. Clique no play e veja como lavar as suas! +INFO: https://t.co/gaXiOAjabC pic.twitter.com/ixULw4WfZn