Subsidios por dengue en Paraguay registran cifra récord

MONTEVIDEO (Sputnik) — Al cierre de enero pasado el Gobierno de Paraguay otorgó 7.500 subsidios por dengue cuando en 2019 fueron 5.000, dijo el gerente de Prestaciones Económicas del Instituto de Previsión Social (IPS), Pedro Halley, según la prensa local.

"El número de reposos [subsidios] ya supera a lo que fue el 2019 con poco más de 7.500 registrados, incluso, estos números superan a lo que fue el año 2018, la tendencia de los reposos es que va ir subiendo", afirmó Halley a la radio local La Unión.

El gerente de IPS estima que en el primer trimestre del 2020 darán 20.000 subsidios por dengue.

Asimismo, mencionó que el costo de los subsidios ha sido de 500 millones de guaraníes (76.597 dólares), lo que significa una cifra "poco importante".

Finalmente, manifestó que la previsional ya pagó cerca de 2.000 de los subsidios solicitados y que los que faltan se terminarán de abonar en el transcurso de febrero.

Riesgos por automedicación

A su vez, la Sociedad Paraguaya de Infectología advirtió que se han presentado casos de dengue grave causados por la automedicación, informa la prensa local.

"Entre pacientes se recomiendan medicamentos. Muchos creen que si me hizo bien a mí por qué no te puede hacer bien a vos, de repente el paciente puede estar teniendo complicaciones que no conocía y ahora se manifiestan (...). Decimos siempre que el dengue despierta una enfermedad que está oculta y se manifiesta después", dijo la doctora Stella Samaniego, de la Sociedad Paraguaya de Infectología, a la radio ABC Cardinal.

El Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social de este país señaló que varias personas ven la consulta médica como última opción; las autoridades señalan que los pacientes primero recurren a la automedicación; luego a los curanderos y como tercera opción a los servicios de salud.

Por su parte, la especialista sostuvo que es primordial consultar ante la sospecha de dengue ya que la enfermedad evoluciona de forma "impredecible".

Hasta el momento, en Paraguay hay más de 2.200 casos confirmados de personas afectadas por la enfermedad.

El 31 de enero, las autoridades paraguayas advirtieron que las notificaciones por dengue siguen aumentando en Asunción, informó la prensa local.

El 29 de enero, la Junta Municipal de Asunción declaró en "emergencia ambiental y sanitaria" la capital del país por un plazo de 90 días por la epidemia de dengue.