Buscan a nica sospechoso de enterrar a su anciana esposa en Costa Rica

Fotografía: Diario Extra

Vilma Ledezma Garita, de 85 años, desapareció desde el 23 de diciembre de 2019, dejando una nube de misterio en lo ocurrido, sin embargo, las autoridades presumen que la habrían asesinado y enterrado en el patio de su casa, por informaciones confidenciales que recibieron.

Según narraron a DIARIO EXTRA varios vecinos de La Carpio, Costa Rica, doña Vilma era una mujer de carácter fuerte, a veces un poco malcriada, pero muy buena persona, incluso la calificaron como muy independiente.

Una de las vecinas, quien es propietaria de un puesto de tortillas, y quien vive en La Carpio desde hace 19 años, menciona que conoció a la víctima desde que llegó al lugar.

Indicó que la mujer siempre estaba en su casa y salía solo para hacer compras de lo necesario para su hogar.

“Vivía con un hombre que hace nueve o diez frecuentaba esa casa, dicen que es el marido. Está desaparecido él”, señaló.

Añadió que la última vez que vio a su vecina fue el 20 de diciembre cuando llegó a comprarle unas tortillas.

“Ese día me dijo ‘mirá, me voy a ir de aquí’ yo le pregunté que por qué, pero como tenía clientes me dijo ‘después te cuento’ y no la vi más”, acotó.

Agregó que un señor le alquilaba a la desaparecida un espacio para hacer camas y muebles, justamente este hombre le consultó al esposo de la mujer por ella y él solo le decía que estaba adentro o estaba dormida.

“Era como mi mamá, yo venía a cuidarla, a ayudarle con el oficio y a tomar cafecito con ella, en especial cuando murió mi mamá. Yo le decía que ella era mi nueva mamá”, contó Doris Campos, vecina de la víctima.

Supuesto drenaje

La vivienda estaba custodiada por oficiales desde el sábado, día en el que los familiares de la mujer interpusieron la denuncia.

Este martes ingresaron agentes judiciales a la casa para realizar las pesquisas correspondientes, y para excavar en la parte trasera de la propiedad.

Esto se debió a que una información confidencial señalaba que, aparentemente, la adulta mayor estaba enterrada allí.

De este modo desde la mañana del martes los judiciales tomaron palas y comenzaron a cavar un hueco.

Según narraron los vecinos y familiares de la mujer, su esposo les pagó a cuatro personas para cavar un hueco profundo para hacer un drenaje.

Justamente en ese espacio es donde cavaron por varias horas los judiciales luego de que perros de la Unidad Canina dieran positivo con la presencia de un cadáver en el sitio.

Incluso, llevaron a uno de los hombres que hizo el hueco para que confirmara el punto exacto y la profundidad que tenía.

Tras cavar con palas aproximadamente metro y medio, los agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) trajeron un backhoe para profundizar hasta cinco metros, pues alternaba capas de tierra y cemento.

Ese hueco además estaba cubierto con más tierra y alfombras.

Minutos antes de las 10 p.m. la policía confirmó que habían recuperado el cadáver y estaban esperando el carro de transporte forense para trasladarlo al Complejo Judicial en San Joaquín de Flores, Heredia.

Desconocían matrimonio

Un familiar de doña Vilma conversó con DIARIO EXTRA y pidió resguardo de su identidad.

Él contó que el 22 de diciembre fue la última comunicación que tuvieron con la adulta mayor.

Incluso varios vecinos los llamaron para mencionarles que tenían mucho tiempo de no ver a la señora.

Ellos llegaron a la vivienda y se encontraron con el esposo identificado como Bayardo Francisco Mercado Doña y de nacionalidad nicaragüense, con quien contrajo matrimonio el 11 de mayo del 2014.

Pese a la cantidad de años que tenían casados sus familiares se enteraron en diciembre que eran pareja.

“Ella dijo que él era un inquilino”, comentó.

Ellos le preguntaron por la señora, pero Mercado mencionó que ella estaba en la finca, ubicada en Tucurrique.

A la mujer la buscaron en la finca, pero no la encontraron. Entonces se comunicaron con otros familiares que viven en distintos puntos del país y fuera de él, pero todos confirmaron que no estaba junto a ellos.

Ante esto acudieron a las autoridades para iniciar el proceso por la desaparición.

“La casa está vacía, dicen que él (el esposo) vendía las cosas, nada de lo que ella tenía está, ninguna pertenencia”, mencionó el allegado.

Comentó que fue Mercado quien hizo el alboroto sobre la desaparición, pero luego huyó y no se sabe hacia dónde.

En apariencia, doña Vilma iba a vender su casa y habría recibido un dinero como compromiso de compra, sin embargo, se desconoce el monto y dónde está la plata.

Sus familiares confirmaron que aparecieron aproximadamente cinco personas distintas alegando tener documentos que señalaban el compromiso de compraventa, los cuales tendrán que analizar, pues desconocen si son reales o falsos.