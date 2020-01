Precuela de "Game of Thrones" ya tiene fecha de estreno

Foto: Referencia.

Por fin han revelado la fecha de estreno para la precuela de la exitosa serie "Game of Thrones"; HBO dio a conocer que el proyecto llegará para el próximo año 2022 bajo el título "House of the Dragón", pues así lo ha mencionado durante un evento del canal.

El estudio de televisión decidió compartir la noticia del spin off de "Game of Thrones", pues desde que terminó su última temporada ha dejado muy ansiosos a los fanáticos de la serie. El jefe de programación de HBO Casey Bloys, comentó que están diseñando la historia.

"El equipo está reunido diseñando la historia en estos momentos, supongo que la veremos en antena durante el 2022". Comentó Bloys a través de una entrevista.

El primer spin off de la exitosa serie "Gama of Throne" mostrará la historia de la casa Targaryen, alrededor de unos 300 años antes de los sucesos originales. la nueva producción "House of the Dragón" fue creado por George R.R Martin y Ryan Condal.

Recordamos que HBO tenía contemplado nuevos proyectos para "Game of Thrones", sin embargo la cadena de televisión tuvo que cancelar sus planes donde la actriz Naomi Watts iba a ser la protagonista de la historia. Aquel piloto presentado no fue algo convincente tras haber rodado su primer episodio.

Durante una entrevista el director de programación comentó que las pruebas pilotos a veces salen bien y en algunas ocasiones no. Sin embargo para el spin off de "Game of Thrones" sucedió que no hubo algún problema con el proyecto.

Cabe destacar que "House of the Dragón" ha sido el cuarto spin off que han realizado para la serie "Game of Thrones".