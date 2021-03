Exhiben a mujer usando su ropa interior como cubrebocas en super de Sudáfrica / Vive USA

Una compradora en un supermercado de Pretoria, en Sudáfrica, fueron exhibidas en redes sociales por usar su ropa interior como cubrebocas después de que una de ellas afirmara que no tenían uno para ingresar al local.

En el video se muestra a un guardia de seguridad, con cubrebocas, pidiéndole a la mujer que utilice un cubrebocas dentro del supermercado, a lo que la mujer respondió que "no tenía uno".

Posteriormente, el guardia aseguró que si no lo portaba iba a ser expulsada de la tienda, a lo que después la mujer metió la mano bajo su vestido, utilizando su tanga como cubrebocas.

Días después de ser exhibida en redes sociales, la mujer regresó al supermercado para confrontar al personal y pedir que dejen de usar cubrebocas, asegurando que las “bacterias en sus calzones (de la otra clienta en el local) son ​​menores que en el cubrebocas”. En redes sociales, diversos usuarios en redes sociales criticaron sus actos.

En Sudáfrica es obligatorio el uso de cubrebocas para contener la pandemia de covid-19, y quien no lo porte está cometiendo un delito. En diciembre pasado, el presidente Cyril Ramaphosa aseguró que el no usar una mascarilla en público "es desconsiderado y no será tolerado".

El país africano aún mantiene medidas estrictas sobre el distanciamiento social debido al registro de casos en el país con la nueva variante que había sido identificada meses atrás y que ha circulado en diversas partes del mundo, incluyendo países de América Latina.