Un Santa Claus se enreda en el tendido eléctrico de una ciudad en California

Foto: Los servicios de rescate tuvieron que apagar temporalmente la electricidad/RT

Vestido de Papá Noel, rojo y barbado, un hombre quedó atrapado este lunes entre las líneas de alta tensión de la localidad de Río Linda, en el condado de Sacramento (California, EE.UU.), mientras intentaba animar a los vecinos en vísperas de la Navidad, reporta Fox 29.

Te puede interesar: Catalogan a "Mi Pobre Angelito" como la mejor película de navidad

El enredado, cuya identidad no ha sido dada a conocer, hacía un vuelo en parapente con motor y repentinamente el sistema impulsor dejó de funcionar. Afortunadamente, el Santa aficionado a los deportes extremos pudo evitar una caída abrupta y no sufrió lesiones.

El Departamento de Bomberos de Sacramento (California) informó que rescataron el pasado 20 de diciembre a un paracaidista disfrazado como Santa Claus que se enredó con unos cables de electricidad pic.twitter.com/xiYPll7CEs — RT en Español (@ActualidadRT) December 22, 2020

Eso sí, los servicios de rescate tuvieron que apagar temporalmente la electricidad en el poblado para sacar al damnificado de las redes eléctricas. Todo el operativo se cumplió en solo una hora.

"Sin un rasguño y todavía lleno de buen ánimo, nos aseguramos de que el viejo San Nicolás pronto usará sus renos cuando te visite a finales de este año", comentaron con ironía en el Distrito Metropolitano de Bomberos de Sacramento.

Las videoconferencias

Para los niños estadounidenses, las tradicionales visitas a Papá Noel no pueden llevarse a cabo como de costumbre este año debido a la pandemia. Así que para protegerlos y proteger a los hombres, en general mayores, que visten el traje rojo, los encuentros tienen lugar por videoconferencia.

"No me tomo a broma la pandemia", dice Joe Harkins, un Papá Noel de Nueva Jersey de 87 años. "No voy a arriesgar la vida por un acontecimiento público o familiar. Es demasiado peligroso", añade.