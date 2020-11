VIRAL: Contenido para adultos en transmisión electoral de CNN (Video)

Foto: Presentador de CNN en transmisión electoral.

A como dice el popular dicho: "Hasta en las mejoras familias..." y eso se vio la noche del jueves en la cadena internacional CNN, en la que durante plena cobertura electoral de Estados Unidos se filtró en pantalla un anuncio de una popular página de videos con contenido para adultos.

Un usuario que lleva de nombre @PatrickSikler es quien subió el video que parece grabado con un teléfono celular, el que dura apenas unos 10 segundos.

"CNN had Pornhub open #Election2020 #Vote2020 #CNNElection (CNN tenía abierto Pornhub)", era el texto del tuit de este sujeto que ahora tiene más 80 mil likes y más de 18 mil RT's.

Descuido garrafal

El hecho se dio cuando el presentador de noticias da pase al otro lado del set donde está uno de los analistas de datos en estas elecciones 2020 -que han sido un verdadero dolor de cabeza por el desgastado, obsoleto y absurdo sistema electoral de este país- y en el momento de revisar datos en una pantalla táctil que tiene en su espalda, se da cuenta que en la parte superior sale un anuncio del muy visitado sitio web con contenido xxx.

La cara del analista lo dice todo, quien tira una mirada "matadora" hacia el lado del control máster, mismos que debieron haber prevenido que algo así no ocurriera (al menos no al aire) para no ser captados y ser el hazmerreír del día, a como lo son ahora. (Bueno, no sería primera vez que CNN es motivo de burla, pero eso es otro tema)

Fake news?

Hay que ser conscientes que en estos tiempos modernos en que la tecnología avanza a ritmos sin precedentes y que todo lo que se ve en internet hay un alto porcentaje que sea falso, aparentemente este video también lo es, según varios "expertos" que en los comentarios dicen que por la textura y demás aspectos, se mira que es un montaje.

Independientemente si fue realmente captado en vivo o se trata de un simple montaje, la realidad es que el video ha recorrido el mundo entero y ha dado un respiro a la tensión que hay en Estados Unidos, en que siguen esperando ver quién será el nuevo presidente.