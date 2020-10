Mexicana grababa secuestro ficticio en TikTok y sus amigos la asesinan

La joven Areline Martínez falleció de manera trágica luego de grabar con sus amigos un video para TikTok. Según dieron a conocer autoridades mexicanas, la joven fingió un secuestro.⁣ ⁣ En las imágenes que circulan en redes sociales, se puede observar a Martínez atada de pies y manos, mientras que un amigo le apunta con su arma; al sujeto se le escapó un disparo quitándole la vida a la joven de manera instantánea. ⁣ ⁣ **Más detalles en nuestras stories** #TikTok #ArelineMartínez #Viral #México ⁣

