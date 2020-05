Militar hace “TikTok” al estilo playero y autoridades lo dan de baja

El baile de Esdras Samuel había comenzado a ser viral, fue la prohibición de las FF. AA., de que ningún miembro de la institución debía colgar videos en esta red social / tiempo.hn

Esdras Samuel Laínez Berríos es el famoso militar “TikTok”, que fue despedido con baja deshonrosa de las Fuerzas Armadas de Honduras (FF. AA), tras haberse viralizado su baile al estilo “playero”, con la conocida canción del “Tra Tra”, portando el uniforme de la institución.

Ahora al joven exmilitar le “llueven” las ofertas de trabajo, muestras de solidaridad y hasta ayudas económicas, como reacciones también en todas las redes sociales, y no solo en TikTok, en donde colgó su video bailando al estilo de “la vieja escuela” del reggaetón.

Si bien, el baile de Esdras Samuel había comenzado a ser viral, fue la prohibición de las FF. AA., de que ningún miembro de la institución debía colgar videos en esta red social, y posteriormente el despido con deshonra, lo que cundió de comentarios todas las redes sociales en el país.

Esdras fue tendencia también en medios de comunicación nacional.

«No imaginé que tomaran esas represalias, grabé el video bailando porque me sentía estresado por el encierro, pero siempre he servido a la institución con lealtad y honor, no entiendo por qué tomaron esa decisión», dijo el joven en entrevista en varios medios televisivos.

Mencionó que tenía dos años de formar parte de las Fuerzas Armadas de Honduras y que hace cinco días había sido asignado a la Secretaría de Defensa.

Seguirá bailando

“Me gusta el reggaetón de la vieja escuela, el nuevo solo son vulgaridades y no me gustaría que mi hija lo bailara; tengo 20 años, pero desde que estaba pequeño escuchaba en una radio las canciones y bailaba”, contó.

“Seguiré haciendo videos, la vida no termina ahorita, seguiré bailando y disfrutando la vida”, sostuvo el muchacho, quien recordó que tras ser despedido, llegó a su casa y su madre lloró, pero toda su familia sabía que se trataba de una injusticia.

«Al llegar a mi casa, di gracias a Dios, pese a todo; mi esposa está alegre porque sabe que estoy bien y no salí por algo malo, igual mi madre», dijo el exuniformado.

“Si me dieran la oportunidad de regresar (a las FF. AA.), con gusto regresaría, yo no veo ningún problema y si no tomaran represalias contra mí, estando ahí adentro”.

El uniforme se respeta

El portavoz de las Fuerzas Armadas de Honduras, coronel Yuri Chávez, defendió la decisión de haber despedido a Esdras Samuel Laínez Berríos, con baja deshonrosa, porque según los jefes castrenses, de ninguna manera se permitirá que alguien manche el nombre de la institución.

"A él se le ha dado de baja deshonrosa porque somos una institución disciplinada, el uniforme se respeta porque no somos una academia de baile".

"Con instrucciones del señor jefe del Estado Mayor Conjunto, general Tito Livio Moreno Coello, por este medio me dirijo a usted en ocasión de notificarle y a la vez ordene a quien corresponda, hacer del conocimiento al personal bajo su mando: oficiales, suboficiales, tropa y auxiliares, que queda terminantemente prohibido realizar y subir videos de cualquier índole a través de la aplicación TikTok”, cita el comunicado de las Fuerzas Armadas, que siguió siendo masificado como advertencia a todos los miembros militares.