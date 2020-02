¡Deseo cumplido! Messi le envía el regalo soñado a Pablo Alborán

Foto: Hola

Aunque a veces no lo pensemos, los grandes ídolos también tienen personas a las que admirar. Sin embargo, sigue siendo llamativo ver cómo alguien que arrastra millones de fans alrededor del mundo y que llena estadios con su música puede ponerse en la piel de un fan cualquiera al recibir un regalo de la persona a la que admira.

Eso es lo que ha ocurrido con Pablo Alborán al serle entregada una camiseta del Barça firmada por Leo Messi. Eso sí, parece que el astro argentino también es un alboranista de los pies a la cabeza.

No te vayas sin visitar: Vanessa Bryant y su desgarrador discurso en el homenaje a Kobe

La historia del regalo sorpresa a Pablo Alborán vino de la mano de un programa radiofónico, Atrévete de Cadena Dial, que entrevistó a Leo Messi. Sabiendo que el artista es un gran seguidor del futbolista barcelonista, la periodista deportiva, Cristina Cubero, no dudó en hacerle una petición:

“Como prometí y como me pediste, esta camiseta para Pablo Alborán. Ya te digo Leo, es super fan tuyo. Hace mucho tiempo que le había dicho a un amigo ‘Oye, me encantaría una camiseta de Leo Messi porque es mi ídolo, lo sigo siempre’. Y bueno, esta camiseta es para él”.

Lo que puede que muchos no esperasen era que Leo Messi respondiera con otro cumplido hacia el cantante. “Mira, no sabía pero yo también lo sigo mucho. Además, uno de los regalos que me hizo mi mujer últimamente es un CD de él porque sabe que lo sigo y que me gustan sus canciones”, contestó el jugador de fútbol.

El vídeo del momento muestra a Leo Messi firmando una camiseta del FC Barcelona que ha llegado directa a las manos de Pablo Alborán.

De hecho, el cantante está tan emocionado con su regalo que ha colgado en su cuenta de Instagram el vídeo donde se puede ver al jugador de futbol firmándole esta parte de la equipación.