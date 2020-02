Cinemateca Nacional inició el Festival de Cine Centroamericano (SICA)

Foto: TN8

La Cinemateca Nacional inauguró el Festival de Cine Centroamericano (SICA), donde se estarán proyectando diversas producciones cinematográficas dando inicio la noche de este jueves y culminando las presentaciones el día 03 de marzo, con el fin de que todos los hermanos centroamericanos podamos compartir y conocer las distintas culturas a través del cine.

Este festival de cine centroamericano es promovido a través de la presidencia Pro Tempore del Sistema de Integración Centroamericana (SICA), a cargo de la República de Honduras.

"Estamos inaugurando lo que será el Festival Centroamericano de Cine a través del (SICA), este es un evento que se impulsa a través de la presidencia Pro Tempore del (SICA), a través de la Embajadora de Honduras en coordinación con la Cinemateca Nacional de Nicaragua, es decir que nos sentimos contentos porque este un espacio que nos permite encontrarnos los centroamericanos y mostrar nuestra cultura, identidad, nuestra riqueza paisajística y las historias que tenemos como pueblo centroamericano", expresó Aaron Peralta, co-director de la Cinemateca.

Las producciones audiovisuales que se estarán trasmitiendo son las siguientes, "En Busca de la Ciudad Blanca” (Honduras), “Cuatro Puntos Cardinales” (El Salvador), “Septiembre un llanto en silencio” (Guatemala), “El Barco Prometido” (Costa Rica), Antojología de Carl Rigby” (Nicaragua), “Tecuani and the duende” (Belice), “Azuquita and Los Jubilados” (Panamá) y “Lo que siento por ti” (República Dominicana), son los títulos que forman parte de las presentaciones del festival.

"El día de hoy arranca este festival de cine del (SICA) de los países hermanos de Centroamérica, que vienen a mostrar su talento y todas esas obras que tienen que ver con el arte del cine, así que estamos muy emocionados de poder ver diferentes obras de artes relacionadas a la cinematografía que van a estarse presentando aquí, en la sala mayor de la Cinemateca, invitamos a la familias nicaragüenses a estar pendientes de las redes sociales, donde pueden ver diferentes horarios para estas muestra, para que puedan compartir y vivir ese talento que nos une", manifestó Camila Ortega, coordinadora de la Comisión Nacional de Economía Creativa en Nicaragua.

Todas las proyecciones del festival centroamericano se realizarán del 24 de febrero al 03 de marzo, dando inicio a las 6:00 pm con la entrada completamente gratuita, para que todas las familias nicaragüenses puedan disfrutar de este intercambio cultural.