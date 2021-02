Se venga del engaño de su novio dejándole un mensaje a martillazos en su casa / RT

Parece que las venganzas por infidelidades triunfan en TikTok. Mientras hace unas semanas, una joven se vengaba con purpurina, ahora, otra le ha dejado un mensaje a su ex a martillazos.

La residente en Washington se grabó mientras escribía a martillazos un mensaje en la casa de su novio tras enterarse de que la había engañado y publicó las imágenes en la red social.

En el video viral se aprecia cómo Ashley VanPevenage empieza a hacer agujeros con la herramienta escribiendo en la pared la palabra FU (una abreviatura de "Fuck you" que se traduce como "Que te jodan").

La grabación alcanzó más de 3 millones de reproducciones y generó miles de comentarios, mayormente en desacuerdo con el accionar de la despechada novia.

No conforme con ese destrozo, la estadounidense firma con pintura en aerosol: "Love, your ex (De parte de tu ex)".

En la sección de comentarios las opiniones están divididas entre personas que están a favor de la acción justificándola y, mayoritariamente, en desacuerdo acusándola de cometer incluso un delito.

También se encontraron mensajes en apoyo a la joven: "Chicos, tomen nota, no engañen".