¡Todos lo quieren! Niurka Marcos arrasa con su línea de tapabocas

Haga lo que haga, Niurka Marcos nunca pasa desapercibida. En esta ocasión la actriz vuelve a ser noticia, no precisamente por algún altercado con otra persona, sino por el éxito arrollador que ha obtenido con su nuevo tapabocas.

La intérprete cubana lanzó una línea de mascarillas de lo más original que se ha convertido en tendencia y ha arrasado desde el minuto uno. Tanto es así que se agotaron las existencias.

Así lo anunció feliz la también cantante en sus redes sociales en las que promovió el uso de este accesorio para cuidarse de la COVID-19, virus del que, desafortunadamente, su hijo Emilio Osorio se acaba de contagiar.

"Tuvimos que repetirlo porque piden mucho el cubrebocas 'BAILAS?'. Y ahora es más como yo: ¡brilloso y escandaloso! Disponible en mi tienda en línea. Cuídate", escribió en su perfil de Instagram donde compartió el afamado modelo.

La exmujer de Juan Osorio tiene su propia tienda virtual bajo su mismo nombre en la que cuenta con una amplia colección de mascarillas con sus frases públicas más conocidas y escandalosas. Si te pica, te rascas o I'm sorry for you son algunas de ellas.

A sus 53 años la mujer escándalo sigue dando más guerra que nunca. Está pletórica y con una agenda llena de proyectos que incluye su faceta de diseñadora y un calendario explosivo para este 2021. ¡Huracán Niurka viene con todo este nuevo año!