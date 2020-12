La reacción de Gabriel Soto luego de filtrarse su video íntimo

Foto: Gabriel Soto, actor.

A través de una serie de videos publicados en Instagram, Gabriel Soto reaccionó al video íntimo que se filtró este lunes.

"¿Pues qué les digo?, una raya más al tigre. No voy a hablar mucho del tema, lo único que quiero decirles es que me siento muy vulnerable por la manera que se violó mi intimidad. Y quiero dejar en claro que eso pasó hace muchos años. Me hago completamente responsable de este tema y quiero pedirles a mis amigos de los medios de comunicación todo su apoyo para tratar esto con el mayor cuidado para garantizar el bienestar e intimidad de mis hijas y mi pareja".

En Twitter el actor de 45 años escribió: "Pues que les digo..... Disfruten! . Vaya violación a mi intimidad!". Pues que les digo..... Disfruten! 🤷‍♂️. Vaya violación a mi intimidad!!! — Gabriel Soto Oficial (@gabrielsotoMEX) December 21, 2020

Tras filtrarse el video íntimo, Gabriel Soto se hizo tendencia en las redes sociales y generó cientos de reacciones por parte de usuarios donde la mayoría descalifica este tipo de actos.