Miley Cyrus enciende las redes con su atrevida propuesta a Shawn Mendes y Camila Cabello

Miley Cyrus, quien hace poco lanzó su séptimo álbum de estudio titulado Plastic Hearts, es una cantante que se caracteriza por tener una personalidad salvaje e irreverente. La prueba está en el mensaje que le escribió a Shawn Mendes y su novia Camila Cabello.

En su cuenta de TikTok, Mendes compartió un video junto a Cabello, cantando parte de una canción de Miley. En la sección de comentarios, los fans se emocionaron tanto y escribieron cosas como: "Hagan una colaboración". Sin embargo, el que más llamó la atención fue el de la propia Cyrus, quien escribió: "Hagamos un trío".

Posteriormente, la cantante de 28 años respondió a su propio mensaje: "Un trío de armonías (o una armonía de tres) obviamente, Shawn. Sucio animal", en un claro tono de broma, más que nada para quien lo haya interpretado en doble sentido.

El clip, que cuenta con casi 2 millones de likes y más de 30 mil reacciones textuales, muestra a la pareja de artistas pop realizar un breve cover de "The Climb", tema lanzado en 2009 que formó parte del soundtrack de Hannah Montana: la película, del mismo año.

Ansiosos por un dueto

No sería la primera vez que la cantante de 28 años y el compositor canadiense colaboraron juntos. El año pasado se unieron para cantar "Islands in the Stream" en la gala MusiCares para honrar a la icónica Dolly Parton. Días después interpretaron el éxito de Shawn Mendes: "In My Blood", en la 61 entrega de los Grammy.

Los fanáticos también han estado ansiosos por un dueto entre Miley y Camila desde hace mucho tiempo, lo que sin duda haría felices a más de uno. Por el momento, en su más reciente producción discográfica, Cyrus colaboró con Joan Jett, Billy Idol y Dua Lipa