Con tan solo 21 años, ella es la abuela más joven del mundo

La realidad es que todos conocemos a esa mujer que ya tiene nietos, pero por ningún motivo quiere que la llamen abuela.

Y es que la edad pesa, también las líneas de expresión, pero hay otros casos, que no le temen a este nuevo papel, aún siendo muy jóvenes. Ella es probablemente la abuelita más joven del mundo, solo tiene 21 años y no se arrepiente.

La peculiar historia sucedió en el Reino Unido y, ahora ya le está dando la vuelta al mundo. Su nombres es Becca Keeley, una chica que encontró el amor en un concierto de rock. No, no es la clásica historia de jóvenes alocados que unieron sus almas. Becca quedó flechada por Mark, hace cinco años, ella solo tenía 16 años.

Mark y Becc Keeley, causaron conmoción con sus familiares, cuando se enteraron que la joven de 16 años estaba enamorada de un hombre de ¡51 años! Así es, dos años después, en el 2018 decidieron unir sus vidas en matrimonio, a pesar de las opiniones en contra de sus familiares y amigos, así lo informó KentLive.

Mark y Becca Keeley y la niña Presley

La pareja confiesa que han sido muchas las veces en que la gente confunde su relación de esposos, con padre e hija, pero es algo a lo que ya se acostumbraron. Mark tiene cinco hijos, Aaron de 27, Jake de 21, Luke de 16 y Emma de 13 y otro chico que es seis años mejor que su ahora esposa.

Lo cierto, es que Becca está de lo más contenta con su nieta, Mollie, quien es un amor y ya tiene siete meses. Pero eso no es todo, Becca dio a luz tres hace cuatro meses, una niña también, su nombre es Presley. De ahí, que Becca siempre bromea con la idea de que es la abuela más joven de todo el país.

"Siempre nos reímos porque probablemente soy la nana más joven del país.

"Me convertí en una madrastra antes de los 21 años, y Presley era una tía incluso antes de que ella naciera.

"Mark dijo que seguramente no me gustaría que me llamaran abuelita, pero su familia es mi familia.

"La diferencia de edad nunca me ha molestado porque estoy muy feliz y funciona muy bien. Sé cuánto se preocupa por mí y cuánto me ama".

"La edad es solo un número, en realidad no es asunto de nadie más.

"Tengo que hacer lo que me hace feliz.

"Me encanta que se preocupe por mí. Nadie se ha preocupado por mí como él lo hace y confío en él por completo".

Mark dijo: “Fue muy difícil al principio, cuando ella me dijo que tenía 16 años.

"Mucha gente pensó que estaba mal y tenía sus opiniones.

No creía que la relación fuera a ninguna parte, pero Becca quería ir más allá.

"Le dije 'no podemos' y le dije que buscara a alguien de su edad, pero nos hicimos muy felices y decidimos intentar conquistarlo.

“Ella seguía diciendo que quería casarse conmigo y le dije que no podía.

"Me tomó mucho tiempo acostumbrarme al hecho de que ella quería estar conmigo, pero vi en sus ojos que quería".

Becca, ex gerente de oficina, agregó: “Al principio, los amigos me advirtieron que tuviera cuidado pero no me importó.

"Cuando éramos más jóvenes, me sentaba y soñaba con tener una casa y una familia y ahora lo tengo".

"Tengo que seguir con mi vida y ser feliz

“No tiene nada que ver con nadie más. Mientras mi mamá y mi papá estén bien, nadie más puede opinar.

"Estuvimos en un restaurante una vez y Mark salió a estacionar el auto.

“El mesero se acercó y me preguntó si quería esperar a que regresara mi papá. Ha sucedido algunas veces ".