Foto: Kyle Jenner más fiera que nunca en traje de animal print / Soy Carmín

Kylie Jenner saca las garras en ceñido traje de animal print para celebrar su nueva colección de maquillaje y enciende las redes al dejar muy poco a la imaginación.

Si bien, Kylie Jenner es la orgullosa madre de una pequeña. ha sabido destacar de la familia Kardashian Jenner por su gran habilidad para los negocios. Hoy no es solo “la hermana menor de Kim Kardashian” sino una de las jóvenes influencers más importantes a nivel internacional y ha sabido crear toda una fortuna con base en la belleza.

A esto le sumamos las críticas que ha recibido por los procedimientos estéticos con los que ha torneado su figura, pues al día de hoy las curvas de Kylie Jenner son motivo de discusión constante, y además también le han convertido en un ícono de belleza entre las jóvenes de hoy.

A su corta edad, 23 años, Kylie Jenner lo tiene todo y no parece que vaya a detenerse, pues cada una de sus colecciones de maquillaje se acaba en cuestión de segundos y sus labios siguen siendo tan admirados como los de celebridades de la talla de Angelina Jolie.

Una de las razones por las que ha pesado el fin del programa Keeping Up With The Kardashians es que ya no se podrá ver precisamente a Kylie Jenner y a su encantadora hija Stormi, pero seguramente la joven seguirá dando de qué hablar en redes sociales y con su imperio de belleza, donde también ha incluido productos de cuidado de la piel.

Kyle Jenner posa en un ceñido traje de animal print

Fue hace unas cuando Kylie Jenner posó en un ceñido traje de Animal Print que enmarcó todos sus encantos y dejó a sus seguidores con la boca abierta. Si bien, Kylie disfruta de presumir su figura como varias de sus hermanas y hasta ha posado al natural, hoy volvió a encender las redes.

Este nuevo atuendo también enmarcó a la perfección su nuevo cabello rubio, el cual adornó con un sombrero vaquero del mismo estampado de su traje de playa de una pieza. Así, Kylie Jenner combinó las mejores tendencias de otoño y se volvió tendencia en redes sociales.

La nueva colección de maquillaje de Kylie Jenner estará disponible en su sitio web a partir de este lunes 26 de octubre y se compondrá de labiales, sombras y más, mismos que la propia Kylie ha empleado para mostrar a sus seguidores cómo pueden combinarle para lucir de lo mejor.