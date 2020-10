Foto: Eiza González habló sobre la difícil pérdida de su tío / Infobae

La actriz Eiza González habló sobre la complicada situación que fue para su familia tras enfrentar el fallecimiento de su tío Javier Reyna, quien falleció tras contagiarse de COVID-19. Javier era hermano de su madre, Glenda Reyna, quien fue un papel fundamental para que la actriz pudiera alcanzar su sueño de estar en Hollywood.

La actriz honró la memoria de su tío a través de su perfil de Instagram, en específico a través de sus historias, en donde publicó un comentario con una foto de Don Javier, al mismo tiempo que hacía una petición especial a todos sus seguidores para que tomen medidas de protección para evitar contraer la enfermedad. Así dice el comentario:

"El coronavirus es extremadamente grave y debe tomarse conciencia: perder a un tío de una manera tan inesperada ha sido desgarrador por decir lo menos. Por favor usa una máscara y mantén a salvo a otros"

El fallecimiento de Javier Reyna se dio el 12 de octubre y fue precisamente la madre de Eiza quien dio a a conocer la noticia, de igual forma fue difundida a través del perfil de Instagram:

"Hace días , ponía esta foto para festejar tu vida y hoy pongo la misma pero con diferente versión, no puedo hablar, no puedo pensar, no puedo respirar, tu partida no debió de existir, simplemente vino esa mierda y se metió en ti y hoy nos Priva de ti así como si nada, a ti que eras que eras un ser alegre, bueno, sano, honorable, me duele por tu Esposa, me duele por tus hijas, por tu hijo, por tus nietas, por tus hermanos y hermana que creo que nos será muy difícil entender esta gran tragedia"

En el comentario, la madre de Eiza dio a conocer que Javier fue una persona fundamental para ella pues le ayudó a crecer y dio a entender que se encuentra muy agradecida por todos sus consejos que le dio:

"No quiero que nadie me diga que estás con mis papás o con mi hermano Toño , simplemente tú no te podías ir, porque no era tu tiempo, y hoy si me rajo con tu frase favorita “el que domina la mente lo domina todo” pues que crees hoy si no puedo"

Eiza González no ha pasado desapercibida en las redes sociales ya que fue justamente dentro del periodo de contingencia de la pandemia por COVID-19 ya que fue captada en pleno romance con el actor Timothée Chalamet de una forma muy cariñosa en las playas de Los Cabos.

Cuando se dio el regreso de ambos a la Ciudad de Los Ángeles, los actores también fueron captados juntos, a pesar de que no mostraban la cercanía que sí tenían en su viaje a México, los actores dieron a entender que no sólo se trató de un viaje rápido de vacaciones pues justamente se les vio caminando muy cómodamente en las calles cercanas al domicilio de la actriz.