"Quico" nos cuenta porqué "El Chavo del 8" dejo de transmitirse

El actor mexicano Carlos Villagrán, quien interpretó el papel de Quico en 'El Chavo del 8', comentó la salida del aire de esta popular serie de humor y de 'El Chapulín Colorado' y 'Chespirito', que desde inicios del mes de agosto han dejado de emitirse en más de 20 países después de 47 años de su primera aparición televisiva.

Según medios locales, la decisión se debió a un desentendimiento legal entre los representantes de su fallecido creador, Roberto Gómez Bolaños, y el Grupo Televisa, la empresa que se ha encargado de transmitir los programas después de que llegaran a su fin en la década de 1990, recoge Noticias PV.

"Yo creo que el móvil es el dinero. Yo creo que Roberto Gómez Fernández, el hijo de Roberto Gómez Bolaños... Se acabó el contrato, los derechos los tiene Roberto Gómez Fernández y Televisa las transmisiones, entonces yo creo que no llegaron a un arreglo" declaró Villagrán este miércoles al programa 'Ventaneando' de Televisión Azteca.

Según Villagrán, el fallecido creador de los programas, más conocido como Chespirito, tenía un contrato vigente hasta el 31 de julio de este año y en la renovación del acuerdo, el heredero no llegó a un entendimiento con Televisa.

"Se vence el contrato el 31 de julio y van ambas partes, Televisa y Roberto, a tratar de arreglarlo, entonces yo supongo, no me consta, que a la mejor Roberto pidió más dinero, entonces Televisa no ha de haber querido, o vio la ambición o vio otra cosa y prefirió sacar todos los programas de todos lados inclusive hasta de Facebook", comentó Villagrán.

Por su parte, Roberto Gómez Fernández admitió en una conferencia de prensa que la causa de la cancelación de la transmisión se debió a desacuerdos entre su familia y Televisa, pero aseguró que luchará para que los programas vuelvan a ser transmitidos.

"No voy a descansar hasta que vuelva a estar al aire la serie de Chespirito por muchas razones, y creo que al final es algo que sucederá, tenemos que ser pacientes", expresó.