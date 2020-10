De pasarelas a videojuegos, así evoluciona la moda

SHADOW SELF x @schonmagazine 'These ugly and frightening parts of ourselves are elements of the Shadow Self: the darker side of our nature' #wardrobe & #styling @mmarlostudio #photography @dominikvalvo #models @_fab_skum_ @santakkkk #hairstyle @serpiente.es #makeup @makeupbysergio_ #PR @david_alarcon__ styling assistant. Eloísa Mesa Oyono

