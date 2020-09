Bad Bunny se vuelve diseñador para Crocs / Twitter

La compañía Crocs, Inc. (NASDAQ: CROX), líder mundial en calzado informal e innovador para mujeres, hombres y niños, anunció hoy su última colaboración de productos, esta vez con la superestrella latina mundial Bad Bunny.

El Bad Bunny X Crocs Classic Clog brilla en la oscuridad para iluminar el escenario y viene decorado con dijes brillantes Jibbitz inspirados en Bad Bunny.

La colaboración de edición limitada se lanzará a nivel mundial a partir del 29 de septiembre.

Fanático de los Crocs de toda la vida, Bad Bunny, conocido por su estilo único, música trap y canciones que encabezan las listas de éxitos, ha lucido los Crocs durante presentaciones en vivo y en videos musicales durante gran parte de su carrera, creando una colaboración auténtica y un sello distintivo de la campaña mundial Come As You Are de Crocs. Come As You Are celebra la singularidad e inspira a todos a sentirse cómodos en sus propios zapatos.

Bad Bunny x Crocs serán lanzados septiembre 29. pic.twitter.com/BNI0YpbBkD — Mofongo Kicks (@MofongoKicks) September 25, 2020

“Creo en ser sincero y en no ponerme limitaciones, que también es algo que representa Crocs, y este es el mensaje que siempre quiero asegurarme de enviar a mis fans”, dijo Bad Bunny mediante comunicado de prensa. “Como fan desde hace mucho tiempo, crear mi propio diseño para Crocs fue muy divertido. Espero que inspiren a otros a divertirse en sus propias maneras con el estilo personal que los haga felices.”

El diseño del Bad Bunny X Crocs Classic Clog y los dijes Jibbitz que brillan en la oscuridad se asemejan al techo y paredes de una escuela vieja formando una galaxia brillante que se extiende por la noche, devolviéndote a la nostálgica comodidad de la recámara de tu infancia, un tema que jugó un papel importante en el diseño de esta colaboración.

Crocs x Bad Bunny



Fecha de lanzamiento: 29 de Septiembre de 2020. pic.twitter.com/20DCXv5j59 — 𝕾𝖆𝖓 𝕭𝖊𝖓𝖎𝖙𝖔 👁 (@badbunnyoficiaI) September 25, 2020

“Nos encanta cuando tenemos la oportunidad de asociarnos con personas como Bad Bunny, que tiene una conexión genuina con la marca y encarnan nuestro mantra ‘Come As You Are’”, dijo por escrito Heidi Cooley, directora de mercadeo mundial de Crocs. “Inspirado por su actitud sin complejos y su estilo atrevido, el clásico clog de Bad Bunny se destacará durante el día y emocionará por la noche con un toque llamativo que brilla en la oscuridad”.

La colaboración se lanzará a nivel mundial a través de una selección de tiendas Crocs y canales de comercio electrónico asociados. El Bad Bunny X Crocs Classic Clog también estará disponible en FinishLine.com y en tiendas minoristas seleccionadas de Finish Line, a través de los canales de comercio electrónico de JD Sport en Europa y en tiendas Foot Locker seleccionadas en toda la región de EMEA.