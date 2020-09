La explicación en torno a la "amiga" que todos tienen en su Facebook

Foto: Facebook Selene.

Existe toda una leyenda en redes sociales acerca de una mujer llamada Selene Delgado López, se dice que es "la amiga de todos en Facebook", sin que le hayas enviado solicitud de amistad, y en realidad aunque nadie ha podido comprobar la identidad de esta joven, su procedencia y mucho menos paradero, ella escribió desde el perfil y reaccionó a la ola viral que se ha formado en torno a su caso.

Facebook, ocasionalmente te muestra una lista de sugerencias de amistad o personas que quizás conozcas, para hacer más fácil la interacción con los amigos virtuales o personas que han revisado tu perfil, pero el caso de Selene Delgado López se salió de control.

Foto: Supuesta conversación donde responde a las dudas sobre su identidad/El Imparcial.

Aprovechando esta situación y creyendo en lo difundido, bastantes usuarios han enviado un sin fin de mensajes a la persona en cuestión, comentado sus fotos, etc. Pero no podrían estar más equivocados, ya que se debe a una configuración de su perfil en la que tiene activados los mensajes a usuarios que no tiene agregados.

Prueba de ello fue la respuesta de la mujer a uno de los tantos y tan insistentes mensajes que recibió por la situación.

El caso ha llegado a tales límites que se mueven una variedad de teorías en torno a la identidad de la mujer, que van desde llamarla un "fantasma virtual" a involucrarla en el caso de una persona que desapareció en los años noventa y no fue encontrada hasta el día de hoy por su familia.

Ajuste de Facebook

Como usuario de Facebook tienes la posibilidad de proteger tu privacidad de personas desconocidas, eligiendo quien te agrega y quien no te agrega como amigo, esto podría ser lo que ha desatado todo el caso en torno a la misteriosa mujer.