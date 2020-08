Tiktoker responde a Maluma y hace su propia versión de ‘Hawái’ / Alerta Bogotá

Hace unas tres semanas el cantante colombiano Maluma, presentó el video clip del tema ‘Hawái’ para promocionar su más reciente producción discográfica ‘Papi Juancho’, sin embargo, la trama de ese audiovisual que dura más de cuatro minutos, sorprendió a sus seguidores.

Y es que, según los fanáticos del reguetonero, la letra de dicha canción y las imágenes del video, son una recreación de la ruptura sentimental de Maluma y su exnovia, Natalia Barulich.

Pero, el ‘Pretty Boy’ no dudó en hablar sobre el tema y aseguró que esa canción no está dedicada a la modelo que ahora es novia del futbolista Neymar. “Más allá de eso, jamás me inspiré en una relación que pasó. Nunca fue inspirada en algún acontecimiento de mi vida. Yo sé que muchos de ustedes querían que eso pasara. Pero no es así, yo terminé mi última relación tranquilo y feliz, cada quien se fue hacer lo que tenía que hacer, cada quien se fue por lo suyo…yo también me fui a hacer mi vida”, afirmó el intérprete.

Click para escuchar la cancion completa

Ahora, en medio de ese revuelo, la redes ‘explotaron’ cuando una tiktoker decidió responder a la exitosa canción con una versión femenina.

Se trata de Andrea Vílchez, una joven venezolana de 21 años de edad, quien desde hace un buen tiempo se ha dedicado a realizar covers de canciones y compartirlas en sus distintas redes sociales.

En entrevista con La FM, Andrea contó que desde muy niña ha estado involucrada con la música, recibiendo clases de canto y aprendiendo a tocar varios instrumentos musicales como la guitarra, el violín y el teclado.

En cuanto a las versiones que suele grabar, la joven explicó que cuando tenía 18 años comenzó a hacerlo con constancia luego de ver la receptividad de la gente en las redes.

Te puede interesar: "Gansos vuelan alto" con primer día de Bella Thorne en OnlyFans

Es así como decidió escribir la respuesta de ‘Hawái’ desde el punto de vista de la mujer a la que Maluma le dedica la canción, sin embargo, Vílchez jamás espero tener tantas reproducciones.

“Desde que la escuché la primera vez me encantó y decidí escribir mi versión que solo me tomó dos horas. Estoy muy contenta con el resultado ya que no esperaba la acogida que ha tenido, pues mis seguidores están acostumbrados a escucharme interpretar temas de reguetón y no de algo tan suave”, aseguró la venezolana.

Esta versión fue publicada en la cuenta de TikTok de Andrea hace una semana, y hasta el momento tiene más de 2.7 millones de reproducciones, casi 300 mil ‘Me gusta’ y 4.700 comentarios.

Tras el éxito de esa publicación que dura un poco más de un minuto, los internautas le suplicaron a la cantante grabar la canción completa, y así lo hizo compartiéndola en su cuenta de Youtube.

En unas semanas, Andrea Vílchez, estrenará su primer tema musical ‘Boom’.