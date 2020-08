¿Jacob Elordi estrena romance con actor de 13 Reasons Why? / Twitter

Todo es amor entre la familia Netflix.

La estrella de "13 Reasons Why", Tommy Dorfman, y la estrella de "The Kissing Booth", Jacob Elordi, parecían acogedores en una foto publicada en la cuenta de Instagram de Dorfman el miércoles.

El actor de 28 años subtituló la dulce foto de Elordi, de 23, dándole un beso en la mejilla con un emoji de corazón. La pareja también comparte un abrazo en una foto separada que aparece en la presentación de diapositivas.

Mientras que algunos fanáticos especularon si Dorfman y Elordi estaban involucrados románticamente, uno cerró ese rumor diciendo: "La gente pregunta si jacobs es gay y están saliendo y️ todos ustedes Tommy tiene un esposo completo, deja que los hermanos sean hermanos y un amigo se besa". paz." El comentario recibió más de 2.800 me gusta.

Elordi salió anteriormente con su coprotagonista de "The Kissing Booth 2", Joey King, pero, según los informes, la pareja se separó en 2018 .

También fue vinculado recientemente con su coprotagonista de "Euphoria", Zendaya.

No está claro si Dorfman está actualmente en una relación.

Los representantes de Dorfman y Elordi no respondieron de inmediato nuestras solicitudes de comentarios

El duro comentario de Jacob Elordi a Taylor Zakhar Pérez

'El Stand de los Besos' fue una fuerte apuesta de Netflix que dio resultado. En 2019 fue estrenada la primera película y rápidamente se convirtió en una de las más vistas de dicha plataforma. Debido al éxito que alcanzó, la plataforma decidió lanzar una segunda parte, lanzada hace apenas unos meses. En la misma, los personajes de 'Noah' (Jacob Elordi) y 'Marco' (Taylor Zakhar) se disputaron el amor de 'Elle Evans' (Joey King).

Durante los rodajes del primer filme, Elordi y King fueron pareja durante más de un año. Sin embargo, antes de que se grabara la segunda película, la relación se terminó. Por lo tanto, tuvieron que seguir trabajando juntos e incluso se tuvieron que volver a besar y actuar como si fueran dos personas enamoradas.

A partir de las escenas que hubo entre Taylor y Joey, los fans se preguntaron en las redes sociales si había alguna especie de relación más íntima entre ambos. Los rumores crecieron y, lógicamente, llegaron a los oídos de los propios protagonitas e incluso de Elordi, ex pareja de la actriz.

Pese a que los actores desmintieron lo mencionado anteriormente, las versiones continuaron. De hecho, en los últimos días, Jacob dialogó con el sitio Entertainment Tonight y se metió en la piel de su personaje 'Noah' para enviarle un curioso mensaje a 'Marco', interpretado por Taylor.

“Siento que si te dicen que no, deberías aceptar el no, ¿sabes? Asume la pérdida, ríndete, Déjala en paz, ¿sabes?”, sostuvo. El testimonio de Elordi no pasó desapercibido, ya que muchos lo interpretaron como una indirecta para que Taylor no coquetee con su ex pareja Joey King.