Australiana con 600 tatuajes se maquilla y queda irreconocible

La australiana Amber Luke es conocida en redes sociales por la cantidad de tatuajes, durante 10 años se realizó 600 dibujos en el cuerpo, ahora decidió ver cómo se vería sin los tatuajes habituales en la cara y el cuello.

Participó en el programa Hooked on the look, donde aparecen personas que decidieron hacer que su apariencia fuera inusual, por lo que decidió maquillar los tatuajes de su rostro y cuello para sorprender a su novio.

Amber al verso con el rostro sin ningún tatuaje explicó que esta más contenta de verse con tatuajes, ya que su fascinación por los dibujos en el cuerpo comenzó a los 16 años. Luego tuvo una depresión grave que no podía mirarse en el espejo y ni siquiera quería salir de la casa y los tatuajes se convirtieron en un tipo de terapia que ayudó a hacer frente a la enfermedad.

Además, durante 10 años ha cambiado tanto que es difícil de reconocer en fotografías antiguas, publica Quepaso.

Aunque al día de hoy la influencer se ha convertido en uno de los rostros más populares del mundo de los tatuajes, no siempre fue así. Y lo podemos ver en un foto que Amber compartió donde aparece, a sus 16 años, antes de gastar más de 26 mil dólares en cubrir su cuerpo con tatuajes.

Amber Luke fue noticia hace unos meses, después de entintar sus ojos de color azul, lo que le produjo una ceguera temporal que duró más de tres semanas. Este procedimiento lo calificó ella misma como el más doloroso al que se ha sometido, describiéndolo como si le hubieran insertado vidrios en sus ojos.