Gracias a Barbra Streisand, hija de George Floyd tiene acciones de Disney

Aunque nada suplirá el vacío que George Floyd dejó en la vida de su hija Gianna tras ser asesinado a manos de un policía en Minneapolis, decenas de celebridades se han preocupado por el bienestar de la pequeña y se han encargado de mostrarle que no quedó desamparada.

Prueba de ello es la última acción de Barbra Streisand, quien la convirtió en accionista nada más y nada menos que del parque de diversiones más famoso del mundo: Disney.

Lo anterior fue confirmado por la propia Gianna en su cuenta de Instagram, misma que ya tiene miles de seguidores. A través de un post, la hija de George Floyd agradeció el maravilloso regalo que la icónica cantante le hizo.

“Gracias @barbrastreisand por mi regalo, ahora soy accionista de Disney gracias a ti”, escribió la niña que también recibió una carta y dos discos de la cantante, My Name Is Barbra y Color Me Barbra.

Barbra Streisand no fue la única interesada en respaldar el futuro de Gianna, Kanye West es otro de los grandes héroes de la niña de seis años de edad, pues creó un fondo de más de 500 mil dólares para su educación universitaria. Además, el rapero, donó un total de 2 millones de dólares a familias de víctimas recientes de racismo, incluido George Floyd.

Gianna podrá elegir cómo utilizar dicho fondo, pues no será su única opción, la universidad del sur de Texas también ofreció una beca para ella cuando llegue el momento de cursar sus estudios superiores, por lo que el futuro para ella parece ser esperanzador en medio de la tragedia que tuvo que vivir a su corta edad.

George Floyd murió el 25 de mayo en Minneapolis, víctima del abuso policial perpetrado por tres oficiales que ya se encuentran en un proceso legal para responder por el delito. La pequeña Gianna conmovió al mundo en las recientes protestas realizadas para exigir justicia en el caso de su papá, pues la niña apareció con un cartel que decía: “Mi papá cambió al mundo”.

La imagen de la pequeña en brazos de un amigo de su padre llenó de ilusión a los manifestantes, se trata de Stephen Jackson, un ex campeón de la NBA que era muy amigo de Floyd y quien le envió un mensaje al fallecido hombre de 46 años: “¡No te preocupes, hermano de mi alma! Yo estoy con Gigi, debes saber eso”.