¡Chantaje! Revelan fotos íntimas de Galilea Montijo

Galilea Montijo aseguró que un hombre pretendía chantajearla con revelar supuestas fotografías de ella desnuda; sin embargo, al tratarse de un montaje digital, decidió publicar las imágenes y explicar la situación.

En su papel de mujer agraviada por un presunto extorsionado, la conductora del programa "Hoy" señaló que ya tomó acciones legales.

"En materia legal, ya he puesto la denuncia ante la autoridad competente en contra de quién o quiénes resulten responsables de este intento de extorsión. Sin embargo, eso no es lo más importante en este caso, ni la razón por la que lo hago público. Me dirijo a ustedes, sobre todo porque creo que en un contexto en el que cada vez se levantan más voces de mujeres valientes que luchan contra la violencia de género, es mi deber unirme a ellas y no callar", destacó.

Antes de realizar esta publicación en sus redes sociales, la celebridad se tomó unos minutos en la transmisión del martes para revelar el intento de chantaje.

Ella explicó que se trata de un montaje y no está dispuesta a ser chantajeada, por lo que ya planeaba una respuesta por la vía legal. "Claramente son photoshop, claramente quiere dinero", expresó sobre el hombre que la amenazó con vender el material a revistas.

En su denuncia pública señaló la violencia contra la mujer en sus distintas vertientes, desde el acoso, la intimidación, la cosificación, la discriminación.

La presentadora mostró una de las supuestas fotos e indicó que se trataba de un montaje porque aparecía mal colocado un lunar que tiene en el cuello. También dijo que en otra de las fotos que vio a la mujer en cuestión se le notaba una cicatriz de cesárea, la cual ella no tiene.