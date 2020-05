"Llora poco", mujer vende a su hija en los grupos Facebook

La publicación generó gran indignación entre los usuarios quienes han condenado la acción de la madre / Podoactiva

Cuando decides entrar a un grupo de ventas en facebook esperas encontrar de todo menos una niña a la venta.

El pasado 10 de mayo, las redes sociales muestraron su indignación ante la publicación de una mujer que escribió: “Vendo chamaca chilla poco pido 90 mil mínimo” dicho texto estaba acompañado por una imagen de una bebé.

En los detalles de la imagen explicaba que era muy joven para mantenerla y que su marido la había dejado. Dicha fotografía apareció en un grupo de facebook llamado “Mercado Libre Teziutlán, méxico.” explica el reconocido medio Radio Fórmula.

Facebook Mercado Libre Teziutlán / Captura

Los usuarios de redes sociales muestran su enojo al leer publicaciones de este tipo, en palabras textuales de la madre de la menor podemos leer:

"Vendo a mi hija no puedo mantenerla, mi marido se fue con otra mujer y me dejó a la bebé el desgraciado, y yo no quiero a ningún niño. Yo quiero vivir todavía mi vida, soy bien joven para mantener a chamacos que no quiero, mínimo 90 mil”.

Además, detalló que la recién nacida “llora poco” y la está vendiendo “bien barata”, al tiempo que adjuntó una fotografía de la pequeña.

La publicación generó gran indignación entre los usuarios quienes han condenado la acción de la madre.