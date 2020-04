David Bisbal deja que su esposa le corte el cabello y así quedó el cantante

Foto: CMTV.com.

Quizá uno de los problemas secundarios que está dejando el COVID-19 sea el no poder acudir a las peluquerías.

Sino que se lo digan al cantante David Bisbal, que en las últimas horas parece no haber aguantado más con sus largos rizos y someterse a un nuevo cambio de look... aunque no tan radical como el que han compartido otros famosos en estos días.

Obligado a improvisar un corte de cabello

El almeriense acostumbra a ser muy activo en redes sociales, y es por ello que no dudó a la hora de compartir el antes y el después de su cambio con todos sus seguidores.

Para esta ocasión no le quedó más remedio que contar con su pareja, Rosanna Zanetti, como peluquera. A juzgar por el título de su última publicación, no parece que Bisbal se mostrase muy optimista con el resultado final.

"Resultado mejor de lo esperado!!! Rosanna Zanetti hija mía tienes arte para todo. Para haber sido la primera vez, no está mal! un abrazo para todos", rezó el mensaje con el que David Bisbal compartió el video. En él, se puede ver al cantante antes de cortarse el pelo y después, aunque no se encuentre demasiada diferencia entre ambas imágenes.

Era la primera vez que su pareja, la modelo venezolana Rosanna Zanetti, le cortaba el pelo y es que podría haber terminado en un improvisado cambio de look demasiado radical. Lo cierto es que parece que no se le da del todo mal y este peinado permite al cantante seguir aguantando el confinamiento hasta que al menos abra su peluquería de confianza.

Estrenó nuevo single con Aitana

Por el momento, el cantante sigue entreteniendo a todos sus seguidores con momentos tan valiosos como los que suele brindar cantando.

En los últimos días, además de estrenar su último single junto a Aitana, David Bisbal también quiso colaborar con su gran amigo Sebastián Yatra y darle su toque más personal versionando su última canción.