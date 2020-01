Modelo se destruyó la córnea tras aplicarse un producto de pestañas

Foto: Referencia.

Laura González Díaz, más conocida como 'Laura G', fue una participante del reality 'Protagonistas de Nuestra Tele' 2017, y desde hace una semana ha estado sometida a un tratamiento para revertir un daño a la córnea de uno de sus ojos causado por un producto que, supuestamente, hace crecer las pestañas. González Díaz, en su cuenta de Instagram, relató lo ocurrido.

"Una noche me apliqué un producto de esos que hace crecer las pestañas, que venden en almacenes. Sentí un ardor y me acosté a dormir", relata la joven, de 24 años.

Al otro día (12 de enero de 2020), González Díaz se levantó y notó que estaba viendo borroso por uno de sus ojos. No le prestó mucha atención y salió a hacer las rutinas que tenía planeadas para ese día: "Seguí haciendo mi vida normal. Salí a mercar, salí a hacer las actividades que tenía que hacer, cuando a las cinco de la tarde me empieza a llorosear este ojo".

Su mejor amigo le advirtió que el ojo le lloraba mucho, y ella enseguida pensó en una solución: "Fuimos a comprar unas gotas y me fui a inyectar. No se automediquen, por favor, que eso es lo peor que uno puede hacer. Bueno, lo hice: caí en este error y lo hice".

Pero eso no solucionó en nada lo que estaba pasando. Por el contrario, la joven empezó a sentirse peor: "A las siete de la noche empecé a gritar del dolor. Aquí en mi cama me empecé a desesperar horrible. Nunca había sentido un dolor así. Cerraba mi ojito y era como si me chuzaran, como si me quemaran".

Así que se fue de urgencias a la clínica Santa Fe, en Bogotá: "Me vieron el ojo vuelto nada. Gracias a Dios di con una doctora, no recuerdo el nombre, muy buena doctora. Me atendió, me miró el ojo y me pasó de una vez para exámenes".

El diagnóstico de la doctora no fue el más alentado, y le dijo lo siguiente a González Díaz: "Te dañaste, te jodiste, te destruiste la córnea un 99,9 %". Y enseguida empezaron el tratamiento, que durará un mes, para revertir el daño: "Tengo un tratamiento de casi un mes. Me aplicó un tratamiento. Por eso tengo que este ojito con parche", relató ella hace una semana.

La joven publicó su testimonio para evitar que más personas caigan en ese tipo de productos: "También es bueno que a uno le pasen estas cosas para yo decirles a ustedes: pilas, no caigan en esto, porque a mí ya me pasó; tengamos más cuidado, por favor".

Y este lunes González Díaz publicó una serie de historia de Instagram al respecto. Contó que ya no está usando parche, pero que no hay recuperado su córnea al 100 % y que aún está tomando medicamentos. El próximo jueves tendrá el control médico. Respecto al producto, reveló que está analizando qué acciones tomar.