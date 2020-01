Las verdaderas razones por las que las mujeres engañan a sus maridos

Referencia.

Vivimos en la época de los filtros de Instagram y muchas veces tendemos a pensar que la vida de los demás es mucho mejor que la nuestra.

Pero la realidad es que ninguna pareja está libre de problemas. En muchos casos, si no se enfrentan ni existe una buena comunicación entre ambas partes esto puede desembocar en un conflicto mayor como, por ejemplo, una infidelidad.

No es una rareza que esto ocurra. Según la Encuesta Social General del año pasado, el 20% de los hombres y el 13% de las mujeres reportaron haber tenido relaciones íntimas con otras personas que no fueron sus cónyuges mientras están casados.

Las razones son de lo más variadas: el aburrimiento que puede ofrecer una relación de tan largo plazo, la falta de afecto o quizás ninguna de estas, sino que uno de los dos ha conocido a otra persona que ha hecho socavar su vida y sus sentimientos.

Solo fue una relación física. He considerado separarme, pero mi vida en el hogar no es mala, ya ni siquiera discutimos.

Pero en la mayoría de los casos, el adulterio sigue siendo el síntoma de un problema mucho más amplio que tiene que ver con los dos. En definitiva, todos buscamos algo diferente cuando la rutina y la costumbre se ha impuesto y parece que se ha acabado el amor.

La revista 'Fatherly' ha recogido cinco testimonios de mujeres reales que engañaron a sus maridos para conocer de cerca por qué lo hicieron. Y sí, en todo caso, para evitar que te pase a ti también.

"Era un mero compañero de piso"

"El primer amante que tuve no lo busqué". Así comienza la historia de Anna, una mujer de 36 años proveniente del estado de Illinois. "No buscaba una aventura, para nada. Esa no era mi intención, tan solo sucedió de forma espontánea.

Él vivía en otro país y no nos habíamos visto nunca en el cara a cara. Era soltero. Al principio consistió en una amistad cibernética que pronto pasó a significar algo más". A los ocho meses, decidieron conocerse en persona. Y entonces, sucedió.

"Considero a mi esposo como un mero compañero de piso, ya no somos un matrimonio". ¿Piensa en divorciarse? En absoluto. "Solo fue una relación física. He considerado separarme, pero mi vida en el hogar no es mala, ya ni siquiera discutimos".

"Se convirtió en una persona muy negativa"

La historia de Wanda, de 50 años, es más que complicada. Madre de tres hijos y uno de ellos con autismo, su esposo pasó por una fase de depresión. Es cuando ella de pronto conoció a un amante. "Nunca tuve la intención, pero las cosas suceden", relata.

"No me sentí culpable, ya que me salvó. Estaba destrozada. Mi esposo se enteró al mirar mi teléfono. Entonces, mi terapeuta me recomendó que se lo confesara para ayudarnos a los dos a salir adelante".