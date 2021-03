Foto: Conocé estos sitios webs para que los niños naveguen de forma segura/ Unocero

El tema que relaciona a niños y tecnología siempre ha estado en mira de la polémica.

Sin embargo, el avance tecnológico se trata de una realidad que ya no es del todo ajena para los más pequeños. La solución nunca será apartarlos o reprimirles el uso, ya que son nativos digitales.

Al contrario, sería pertinente encontrar maneras de involucrarlos, pero con un uso productivo, divertido, educativo y, sobre todo, seguro. En ese sentido, te mostramos algunas plataformas que podrían utilizar sin ningún inconveniente que ponga en riesgo su integridad cibernética.

No hay que confundirse. Spotify Kids no es un servicio que esté dentro de la app de Spotify; se trata de una app completamente diferente que no requiere de un nuevo plan de suscripción.

Spotify Kids está pensada para niños mayores de 3 años y los usuarios que podrán disfrutar de esta aplicación son todos aquellos que se encuentran dentro de un plan familiar.

Esto quiere decir que la app para niños «no cuesta» y «no tiene anuncios», ya que funciona para los usuarios que ya son premium del servicio de streaming musical.

¿Por qué confiar en Spotify Kids? De acuerdo con la compañía, todo el contenido es curado por creadores y no por algoritmos, lo que asegura completa seguridad, además de que existe un control parental en el que es posible seleccionar audios para niños pequeños o mayores.

LEGO, aquella compañía de juguetes conocida por la producción de bloques de plástico que sirven para construir, lanzó su propia red social para niños desde hace unos cuantos años.

LEGO Life es una red social con contenido enfocado para menores; desde imágenes, videos, hasta textos. Funciona de forma muy similar a Instagram… sólo basta con publicar y recibir likes o comentarios.

Lo que sí debemos destacar es que los desarrolladores de esta aplicación han implementado estrictos protocolos de seguridad para tener la certeza de que el contenido que circule en la red social, sea el adecuado.

Además, uno de los aspectos más interesantes radica en que en la plataforma no se podrán subir fotografías de personas reales porque todos los perfiles se presentarán con el avatar de un LEGO, una alternativa divertida y segura para los más pequeños.

A su vez, no se podrán mostrar nombres reales, pues la red social modificará y hará combinaciones de letras para que nadie conozca la identidad de los niños.

YouTube Kids es una versión separada de la plataforma principal de videos en Internet, pero está dirigido directamente a los niños, como su propio nombre lo indica.

El servicio para menores limita el mundo del contenido de YouTube, ya que los canales y clips educativos son seleccionados y aptos para toda la familia.

La interfaz de la aplicación presenta imágenes grandes, íconos coloridos y videos de lanzamiento cuidadosamente elegidos en la página de inicio principal. Hay cinco categorías para explorar dentro de la aplicación.

También hay características esenciales para impulsar la seguridad, como un ajuste de temporizador y una función de búsqueda, la cual brinda a los usuarios acceso a la base de datos principal de videos de YouTube, pero esta versión filtra los resultados para que los niños sólo puedan acceder a contenido seguro.

El servicio también proporciona a los adultos una variedad de controles parentales, incluida la capacidad de deshabilitar la búsqueda por completo, limitar el tiempo de pantalla y limitar el volumen.