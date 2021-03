¡Ya puedes programar mensajes de textos! con la app Mensajes de Google

Foto: Icono de la app Mensajes / Google

¿Alguna vez te has olvidado de enviar un mensaje de texto de feliz cumpleaños a un amigo? ¿O tuvo una idea en medio de la noche que deseaba desesperadamente compartir con sus compañeros de trabajo, pero no quería arriesgarse a despertarlos si su timbre estaba encendido? La próxima vez que eso suceda, use la nueva herramienta de programación de Mensajes de Google.

El programador de mensajes de texto es una de las varias actualizaciones nuevas de Google para sus aplicaciones de Android. Google anunció recientemente actualizaciones para varias de sus aplicaciones de Android , incluidos Google Maps, Google Assistant y TalkBack .

Antes de que pueda programar un mensaje, deberá tener la última versión de Mensajes de Google instalada en su teléfono. Tenga en cuenta que esta función no funcionará con la aplicación de mensajes de texto predeterminada de su teléfono, solo con Google Messages.

Si no sabe cómo cambiar su aplicación de mensajería predeterminada, no se preocupe: la primera vez que abra Mensajes de Google, se le preguntará si desea realizar el cambio. La forma más fácil de asegurarse de tener la última versión de Mensajes es abrir la aplicación Play Store, ir a Mis aplicaciones y buscar actualizaciones.

A continuación, les mostraremos cómo programar un mensaje de texto.

Cómo programar un mensaje

La primera vez que inicie la aplicación Google Messages y abra una conversación después de actualizar a la última versión, verá una pequeña ventana emergente sobre el botón Enviar que le permitirá saber que puede programar mensajes. Esto es similar a lo que ve al programar un correo electrónico en Gmail.

Para programar un mensaje de texto, comience a escribir su mensaje y luego mantenga presionado el botón Enviar. Recomiendo elegir la hora programada antes de redactar completamente su mensaje, para que no escriba el mensaje y lo envíe accidentalmente.

Foto: Captura de la función promagación de mensajes de textos / Xatala

Después de presionar prolongadamente Enviar, verá una ventana emergente con fechas y horas preseleccionadas. Puede seguir una de esas sugerencias o tocar Elegir fecha y hora . Eso abrirá el selector de fecha y hora de Android que le permite personalizar cuándo se enviará el mensaje, al minuto. (Útil si desea desearle un feliz cumpleaños a alguien en el momento exacto en que nació).

Una vez que haya terminado de configurar la hora, toque Guardar.

Luego puede terminar de escribir su mensaje. No está limitado a programar solo mensajes de texto, sino que también puede agregar imágenes y videos. Cuando haya terminado, toque el botón Enviar, que ahora debería tener un pequeño icono de reloj en la parte superior del avión de papel. Informó el portal de noticias CNET.