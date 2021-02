Google cierra el estudio de juego interno de Stadia

Google lanzó Stadia en noviembre de 2019 como un nuevo tipo de plataforma de videojuegos que funciona sin consola y que almacena sesiones de juego en la nube / Foto: AFP

Google cerrará el estudio interno encargado de desarrollar juegos para su servicio de juegos en la nube Stadia, una medida que plantea interrogantes sobre el futuro del servicio Stadia en sí.

Google lanzó Stadia en noviembre de 2019 como un nuevo tipo de plataforma de videojuegos que funciona sin consola y que almacena sesiones de juego en la nube. Permite a los jugadores saltar entre dispositivos, incluidos teléfonos, PC y portátiles.

Pero en una publicación de blog del lunes, Google dijo que ya no invertirá en crear sus propios juegos para el servicio más allá de los títulos planificados a "corto plazo". Jade Raymond, que había dirigido Stadia Games and Entertainment, dejará la empresa. Google no reveló el número total de recortes de empleo, pero dijo que la mayoría del personal de la división de desarrollo de juegos se trasladará a otros puestos.

No está claro cómo le está yendo a Stadia. El servicio ofrece un nivel gratuito y suscripciones a Stadia Pro que cuestan $ 10 al mes. Algunos juegos son gratuitos y otros deben comprarse por separado. Google no ha publicado cifras de usuarios.

Lee también: Birdwatch: La nueva herramienta de Twitter para combatir la desinformación

Stadia trabajará con editores externos

En la publicación del blog, Phil Harrison, gerente general de Google Stadia, dijo que en lugar de invertir en juegos originales, que pueden ser costosos de crear, Stadia trabajará con editores externos para ayudarlos a llevar sus juegos directamente a los jugadores en Stadia. Los usuarios de Stadia seguirán pudiendo jugar juegos en el servicio y Google continuará trayendo nuevos títulos de terceros a la plataforma.

Mat Piscatella, analista de NPD, dijo que debido a que la tecnología de juegos en la nube es tan nueva, los cambios significativos en la estrategia no son sorprendentes. Pero elegir no ofrecer sus propios juegos exclusivos en la plataforma significa una forma menos en la que Google puede competir contra otros rivales más establecidos. Sony y Microsoft acaban de presentar nuevas y llamativas consolas PlayStation y Xbox en 2020 que ofrecen juegos exclusivos.

"El desarrollo de contenido exclusivo para una plataforma ha sido una de las estrategias más probadas en los videojuegos desde los albores de la era de las consolas", dijo Piscatella. "Tendremos que ver cómo se desarrolla la próxima fase de Stadia para determinar cuánto mover puede afectar su trayectoria como plataforma ".

El analista de RW Baird, Colin Sebastian, dijo que el éxito navideño de PlayStation 5 y Xbox Series S / X demostró que la demanda de consolas tradicionales sigue siendo alta, lo que dificulta que Stadia ingrese al mercado.

Pero dijo que la tecnología Stadia de Google aún podría ser un éxito a largo plazo.

“La tecnología de transmisión en la nube será relevante en los próximos años, y Google debería buscar licenciar la tecnología a otras compañías, o esperar a que la industria de los videojuegos se desarrolle hasta que el ciclo de la nueva consola crezca mucho”, dijo.