Preparate para la aventura con el nuevo videojuego de Indiana Jones

Foto: El nuevo videojuego contará una historia independiente original/Referencia.

La empresa estadounidense desarrolladora de videojuegos Bethesda Softworks anunció este martes que está trabajando en un nuevo juego sobre el icónico personaje de Indiana Jones, en colaboración con las compañías MachineGames y Lucasfilm Games.

El anuncio, hecho a través de Twitter, señala que el videojuego será producido por el director de Bethesda Game Studios, Todd Howard. De momento no se dan más detalles como la fecha de lanzamiento o el tipo de plataformas en las que se ejecutará el juego.

Por su parte, la franquicia Star Wars, que forma parte de Lucasfilm Games, comunica que el nuevo videojuego contará una historia independiente original, ambientada en el apogeo de la carrera de Indiana Jones.

Portales especializados señalan que el video del tuit de Bethesda da algunas pistas sobre el juego, que aparentemente girará, en parte, en torno a la Ciudad del Vaticano. En las imágenes se puede apreciar un boleto de avión con fecha de octubre de 1937 y un mapa que incluye la Capilla Sixtina, informa el portal IGN.

Indiana Jones

Indiana Jones es una franquicia de medios concebida por el director de cine estadounidense George Lucas, y conformada primordialmente por las películas Raiders of the Lost Ark (1981), Indiana Jones and the Temple of Doom (1984), Indiana Jones y la última cruzada (1989) e Indiana Jones y el reino de la calavera de cristal (2008), todas ellas dirigidas por Steven Spielberg.