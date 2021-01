Cafetaleros hondureños sustituyen cortadores por máquinas

Con máquinas sustituyen a cortadores de café en Olancho, Honduras / Fotografía: El Café de Don Julio

Catacamas – Ante la falta de cortadores de café, los productores del aromático en el municipio de Catacamas, Olancho, nororiente de Honduras, han optado por adquirir máquinas para sustituir a esa mano de obra.

Así lo informó el productor del grano, Alirio Mejía, quien refirió que en los últimos tres años han enfrentado un problema serio con la recolección de la cosecha porque las personas no quieren ir a cortar a pesar de que se las paga 50 lempiras por galón y si recolecta ocho o 10 galones, se gana 500 lempiras al día, pero aún así no quieren ir.

“Este año la situación de la mano de obra de la recolección se dificultó mucho ya que el café no ha madurado, no quiere madurar y va fructificando disparejo, entonces el que sacaba ocho o 10 galones el año pasado, este año saca cuatro o cinco, no quieren ir”, acotó.

Máquinas de última generación

En ese sentido, ante esa situación, no se sabe si son los primeros a nivel nacional, pero una cooperativa de ese sector del país ha adquirido 14 máquinas portátiles cosechadoras de café con tecnología colombiana de última generación, se están probando ya en algunas fincas y aparentemente funcionan.

Te puede interesar: Agentes antidroga de Guatemala desarticulan narcolaboratorio

Añadió que a medida que los operadores vayan adquiriendo destreza en el manejo de esas máquinas se va a ir perfeccionado el proceso y esperan con eso paliar un poco la necesidad de mano de obra, aunque no es suficiente 14 máquinas, pero cada una en una finca realiza el trabajo que harían cinco cosechadores, informó el medio local Proceso Digital.