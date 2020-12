¡Ouch! Estos son los peores 10 videojuegos del año 2020

Foto: Equipos de gaming / GETTY

¿Qué hace que un juego pierda todo su valor, o al menos que sea catalogado como un producto malo? Hay muchos factores, desde los aspectos técnicos que pueden estar mal programados, narrativas sin sentidos, mecánicas fallidas o que el producto pareciera algo que se hizo sin una segunda o tercera revisión.

Según Metacritic, estos son los peores del año de acuerdo al popular sitio agregador de reseñas.

Todos pueden tener sus propias opiniones al respecto y eso está bien, ya que siempre la crítica depende de la opinión de personas, sin embargo hay que tomar en cuenta que hay algunos que de plano no sirven ni de entrada, de esos que a los 10 minutos de haber jugado sentís que estás arrepentido. Entonces, sí, en esos casos hay que ponerlos en la lista de lo peor sin ningún temor.

Lista de los peores juegos

1. Tiny Racer (Switch) - 29

2. XIII Remake (Xbox One) - 32

3. Dawn of Fear (PS4) - 33

4. Fast & Furious Crossroads (PC) - 34

5. Arc of Alchemist (Switch) - 36

6. Remothered: Broken Porcelain (PC) - 39

7. Tamarin (PS4) - 40

8. Street Power Soccer (PS4) - 41

9. Gleamlight (Switch) - 42

10. The Elder Scrolls: Blades (Switch) - 42

Calificaciones bastante bajas para estos juegos, muy diferente a lo que vimos en el listado de los mejores donde Persona 5 Royal tuvo la primera posición con 95 y seguido de cerca por The Last of Us Part 2, Dragon Quest XI S: Echoes of an Elusive Age y Hades.