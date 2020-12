Conocé a los nominados de los iHeartRadio Podcast Awards 2021

Los fanáticos de los podcasts volverán a decidir el ganador del premio Podcast of the Year mediante la votación en Twitter hasta el 31 de diciembre de 2020 / Foto: Twitter

El próximo enero, iHeartMedia traerá de vuelta los premios iHeartRadio Podcast Awards por tercer año consecutivo, y la compañía anunciará la lista completa de nominados en 27 categorías.

El evento virtual de premios, que se transmitirá el 21 de enero de 2021, se grabará desde múltiples ubicaciones ya que los nominados no podrán asistir en persona debido a la pandemia. Los premios iHeartRadio Podcast Awards 2021 se transmitirán en las páginas de YouTube y Facebook de iHeartRadio y en las estaciones de radio iHeartMedia de todo el país y en la aplicación iHeartRadio.

Votación

Los fanáticos de los podcasts volverán a decidir el ganador del premio Podcast of the Year mediante la votación en Twitter hasta el 31 de diciembre de 2020.

Los nominados al Podcast del año de este año incluyen “Bunga Bunga”, “Dolly Parton’s America”, “Nice white parents”, “Office ladies”, “Reply all”, “Stuff you should know”, “The breakfast club”, “The daily”, “The happiness lab with Dr. Laurie Santos” y “Wind of change”, además de que el ganador de esta categoría volverá a ser decidido por los fans a través de la votación en Twitter hasta el 31 de diciembre de 2020.

Un panel de jueces compuesto por líderes de la industria de podcasts, creativos y visionarios de la cinta azul, determinará los ganadores en las categorías restantes que incluyen entretenimiento, comedia, crimen, noticias, deportes, comida, negocios y más.

Aquí te dejamos algunos de los nominados a los premios iHeartRadio Podcast Awards 2021.

Podcast de comedia

"Conan O'Brien necesita un amigo" (Equipo Coco / Earwolf)

"Office Ladies" (Earwolf / Jenna Fischer / Angela Kinsey)

"La lectura" (Loud Speakers Network)

"Smartless" (independiente)

"Médicos falsos, amigos de verdad" (iHeartRadio)

Podcast de música

"Bobbycast" (The Nashville Podcast Network)

"Récord roto" (Industrias Pushkin)

"La tierra de la desgracia" (Jake Brennan)

"Dolly Parton's America" ​​(WNYC y OSM Audio)

"Song Exploder" (Hrishikesh Hirway)

Podcast de cine y televisión

"Médicos falsos, amigos de verdad" (iHeartRadio)

"¿Cómo se hizo esto?" (Earwolf / Paul Scheer / June Diane Raphael / Jason Mantzoukas / Stitcher)

"Office Ladies" (Earwolf / Jenna Fischer / Angela Kinsey)

"Rewatchables" (The Ringer / Bill Simmons)

"Debes recordar esto" (Karina Longworth)

Además, los iHeartRadio Podcast Awards 2021 presentarán tres Icon Awards para rendir homenaje a los creadores, organizaciones y podcasts que han hecho contribuciones innovadoras al papel cada vez más importante del podcasting en la cultura popular actual.