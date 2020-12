Víctimas de terrorismo golpista dan testimonios en la Asamblea Nacional

Foto: Acto especial en Asamblea Nacional por Día de los DDHH / TN8

Este 10 de diciembre se conmemora el Día Internacional de los Derechos Humanos y en la Asamblea Nacional se dedicó a las víctimas del terrorismo golpista, con un acto especial.

Durante el mismo, se escucharon testimonios de víctimas y familiares que perdieron a sus seres queridos durante el terrorismo en el país.

Damaris Martínez, Inspectora de la Policía Nacional expresó lo siguiente:

"En primer lugar quiero agradecer la oportunidad que se me da de brindar mi testimonio como surgimiento de los ataques de los grupos terroristas durante el intento fallido de Golpe de Estado del 2018. En esta ocasión 10 de diciembre del 2020, fecha en que se conmemora el 72 aniversario de los Derechos Humanos, tengo el honor de hablar en nombre de los 22 compañeros héroes de la paz y la seguridad asesinados por los grupos terroristas, especialmente de mis hermanas, Juana Francisca Cano y Zaida Yulissa López y de lo más de 400 policías gravemente lesionados por los grupos terroristas con armas de fuego, que aún se encuentran en tratamiento médico y psicológico, y que muchos de ellos quedaron con secuelas de por vida", indicó.

"Algunos de estos compañeros me acompañan el día de hoy también. Quiero rendir homenaje a las víctimas del intento fallido Golpe de Estado, hermanos y hermanas nicaragüenses en los tranques de la muerte sufrieron tortura, violaciones, secuestros, robos, maltrato que dejaron niños y niñas huérfanos que no podrán celebrar esta Navidad con sus padres", aseveró.

"El 20 de abril del 2018 a eso de la 11 de la mañana me encontraba cumpliendo con mi funciones constitucionales y garantizaba el orden público y la seguridad ciudadana frente a los semáforos de la UNI, cuando un grupo de personas armadas y encapuchados con armas de fuego, morteros, piedras, palos nos atacaron desde el interior de la UNI, cuando recibí un morterazo en mis partes íntimas y mis piernas, siendo trasladada inconsciente por mi compañero al Hospital Carlos Roberto Huembes con quemaduras de primer y tercer grado, cuando desperté sólo recuerdo que le dije a un doctor no me deje morir. En el intento del asesinato que sufrí me ha dejado secuela física y psíquica permanentes, me duelen mis piernas, ya no soy la misma", expresó Damaris.

Otro testimonio

Por su parte, Manuela del Carmen Flores Miranda, abuela del Carlos Miranda, asesinado testificó:

"Estamos todos unidos aquí en la Asamblea, soy la abuelita de Carlos Alberto Miranda que los golpistas y terroristas cobardes asesinaron el 11 de abril, cuando ellos un grupo de chavalos se encontraban resguardando las oficinas de la alcaldía del Distrito VI. Yo quiero decirles hermanos de que él era el hijo único de mi hija, la menor, y esto es duro para nosotras, porque yo tengo cuatro hijos pero mi familia es mi hija, la menor y él. Pero hoy en el Día Internacional de los Derechos Humanos yo quiero que se haga justicia contra el terrorismo y el golpismo que se llevaron la vida de mi nieto y de tantos hijos de la patria", afirmó.

"Esto que estamos viviendo es la demostración de que estamos en Revolución, en un congreso; en una asamblea tradicional de cualquier país esto no fuera posible. Esto solo es posible donde hay una verdadera Revolución, porque la Asamblea Nacional en el imaginario de la gente, en las ideas es un centro de poder y el centro de poder lo manejan los ricos, lo manejan las trasnacionales, lo manejan los poderosos y lo ocupan para sus intereses y aquí esta Asamblea se debe a ustedes, se debe al pueblo de Nicaragua y no dudamos que nos oigan y la utilizamos y ocupamos este instrumento para los intereses del pueblo de Nicaragua, para los intereses de ustedes", continuó.

"Mucho dolor y mucha sangre han ocurrido para que aquí las cosas sigan igual y eso es, debemos entender todos los nicaragüenses que es doloroso realmente. Pero además le da fuerza a uno de escuchar los testimonios y sentir la fuerza de ustedes, porque esa acción terrorista hizo un cambio, nos puso a prueba y demostró que estamos en una verdadera Revolución", afirmó el Presidente del Parlamento Nacional.

En el hemiciclo parlamentario, se reafirmó que no volverán estos episodios de asesinatos, torturas, tranques y violación de derechos humanos en Nicaragua.