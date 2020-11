Foto: Estos modelos de iPhone ya no se podrán actualizar con iOS 15 / Unocero

Recientemente, Apple desplegó la actualización de iOS 14 para sus iPhone y iPads. Sin embargo, la próxima versión del software podría ya no llegar a modelos relativamente antiguos.

Hace unos meses, te explicamos cómo instalar iOS 14 en iPhone y te compartimos qué modelos son compatibles en caso de que aún no actualices tu dispositivo móvil.

A mediados de año, Apple compartió todas las novedades que incluiría su más reciente actualización iOS 14 para optimizar la experiencia de la navegación.

iOS 14 trajo consigo una totalmente renovada pantalla de inicio, en la que destaca por mucho la opción de poder acomodar nuestras aplicaciones en widgets y categorías, tal como lo podían hacer ya los usuarios con dispositivos Android.

Asimismo, hubo cambios en Siri, la visualización de llamadas entrantes, así como la llegada de la tan esperada función Picture in picture, con la que podemos seguir viendo nuestros videos sin necesidad de pausarlos o quitarlos cuando abrimos otra aplicación.

Sin embargo, parece ser que ya existen nuevos detalles sobre la próxima versión del sistema operativo, ya que Apple suele actualizarse año con año.

Lo que sabemos de iOS 15

No es ningún secreto que en 2021 tendremos la oportunidad de conocer iOS 15, pero, como suele suceder, ciertos dispositivos comenzarán a dejar de ser compatibles; algo conocido como la obsolescencia programada.

Apple podría dar a conocer esta versión en septiembre del próximo año y algunos rumores señalan que se podrá interactuar con los widgets, además de que habrá una renovación completa de la aplicación Música y una app de Realidad Aumentada creada por expertos.

El sitio israelí The Verifier señala que los teléfonos con un chip A9; es decir, iPhone 6s, iPhone 6s Plus y iPhone SE de primera generación ya no se actualizarán el próximo año.

Esto debido a que estos iPhone tiene un ciclo de vida estimado de seis años, durante los cuales han recibido el mismo número de actualizaciones de sistema operativo; esto querría decir que iOS 15 sólo estaría disponible a partir de los iPhone 7 en adelante, que en 2021 estarían cumpliendo cinco años en el mercado, por lo que tendrían garantizadas las actualizaciones hasta 2022.

Si bien esta información no es oficial, es muy probable que suceda como con otros modelos más antiguos de la compañía. Por ello, si aún tienes alguna de esas versiones de iPhone, sería pertinente que consideraras actualizar tu equipo.