WhatsApp hace oficiales los mensajes que se autodestruyen

Foto: WhatsApp tiene más que listos los mensajes que se autodestruyen / Unocero

Tras los primeros rumores y filtraciones en torno a los mensajes preparados para desparecer tras ser leídos, WhatsApp los tiene listos para activarlos en las aplicaciones: la empresa ha añadido la información oficial a su página web. Se llamarán 'Mensajes temporales' y permanecerán en la aplicación por un plazo de siete días. Según Xataka.

Con la mayor concienciación de la privacidad en las aplicaciones las apps de mensajería están en el punto de mira ya que a través de ellas se envía una notable cantidad de información sensible.

Lee también: Xiaomi supera a Apple: ahora se convierte en el tercer fabricante a nivel mundial

Foto: WhatsApp tiene más que listos los mensajes que se autodestruyen / ComputerHoy

Apps como Telegram o Signal permiten añadir un extra de seguridad creando chats secretos con mensajes que se autodestruyen, una opción que hasta ahora no tenía su mayor competidor, WhatsApp. La empresa piensa enmendar esta falta, aunque no de manera tan drástica: sus "Mensajes temporales" desaparecerán tras siete días y no podrá configurarse el tiempo, al menos según se lance la función.

WhatsApp no se caracteriza por aplicar novedades drásticas con frecuencia. Y en el caso de los mensajes que se autodestruyen también se ha repetido la historia: desde que los conocimos (octubre de 2019) hasta que sabemos su pronta aparición ha pasado más de un año. Por fortuna no queda demasiado ya que la propia WhatsApp tiene lista su página de soporte.

Restricciones

Foto: WhatsApp tiene más que listos los mensajes que se autodestruyen / Depor

Ya existen serias limitaciones a la privacidad de los "Mensajes temporales":

Estos mensajes no desaparecen de las notificaciones, por lo que pueden leerse tras los siete días si no se abrió WhatsApp durante ese tiempo.

Se puede responder a los "Mensajes temporales" con texto citado. Dicho texto permanecerá en el chat incluso aunque el mensaje original desaparezca.

Si se reenvía un mensaje que se autodestruye a un chat que no tiene los temporales activados dicho mensaje no desaparecerá.

Los 'Mensajes temporales' se guardan en la copia de seguridad de WhatsApp. Si se restaura la copia tras los siete días dichos mensajes seguirán apareciendo.

Como vemos, la seguridad y privacidad de los "Mensajes temporales" de WhatsApp no es demasiado alta. Veremos si la empresa evoluciona la función hasta el nivel de los chats secretos de Telegram: mensajes que se autodestruyen según el tiempo marcado por el usuario y con las máximas limitaciones para que se puedan compartir fuera del chat.