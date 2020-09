Con este truco podás recuperar los mensajes eliminados de WhatsApp

Imagen referencial / Pixabay

La plataforma de mensajería instantánea WhatsApp es una de las aplicaciones que puedes utilizar para mantenerte en contacto de forma fácil y rápida, pero, ¿te ha pasado que borras los mensajes por equivocación y deseas recuperarlos? No te preocupes, te diremos cómo rescatarlos.

Seguramente te ha sucedido que deseas eliminar chats que ya no tienen relevancia en tu cuenta de WhatsApp o bien estás realizando una limpieza para tener mayor espacio de almacenamiento pero después te das cuenta de que algunos mensajes sí eran importantes y deseas restaurar las acciones que acabas de realizar.

Aunque no lo creas, es posible recuperar tus mensajes y conversaciones en WhatsApp, pero toma en cuenta que solo si realizas las copias de seguridad mediante Google Drive o iCloud de manera frecuente tendrás esta oportunidad para volver a tener los chats que has eliminado, destaca El Universal

Los chats pueden desaparecer de manera accidental al actualizar el dispositivo, seleccionar erróneamente opciones de eliminación de conversaciones o bien por cambiar de celular. Con ello señala que la forma más fácil para recuperar los mensajes que perdiste es desinstalar la app e instalarla de nueva cuenta.

Es esencial guardar las copias de seguridad, si eres usuario de un dispositivo Android, tendrás que almacenarla en tu cuenta de Google Drive, para ello, solo tienes que abrir tu WhatsApp, seleccionar la parte de “Ajustes”, “Chats”, luego “Copia de seguridad” y elige la opción “Guardar”, en este apartado te dará la opción de guardarla en diferentes lapsos.

¿Y si eres usuario de iPhone?

Por otra parte, el sitio en inglés Gadgets 360° explica que si eres usuario de iPhone, para recuperar tus mensajes de WhatsApp, primero tienes que ir a “Ajustes” dentro de la app, seleccionar “Chats” y luego "Copia de Seguridad Automática" y seleccionar el periodo para guardar la copia de tus mensajes en la frecuencia que más te convenga, de esta manera se almacenarán en tu iCloud.

Para salvar los mensajes que has eliminado, ahora tienes que eliminar la aplicación de tu celular y volver a instalarla, durante la instalación, te pedirá confirmar tu número de teléfono y luego te dará la opción de rescatar tus conversaciones, esto hará que la última copia de tus chats se recupere desde tu cuenta de Google o iCloud, según sea el caso.

Es importante recordar que si te envían mensajes por esta red social durante el periodo de restablecimiento y recuperación de chats, podrían no guardarse o simplemente llegar en cuanto tu cuenta esté lista. Asimismo, se recomienda que realices el respaldo en la nube de almacenamiento para que tengas altas posibilidades de recuperar tus mensajes y archivos.

Existe otra opción para la recuperación de mensajes, sin embargo, esta requiere de mayor atención a los archivos que se encuentran en la memoria de tu celular, How to recover menciona que para estas acciones, requerirás de un explorador de archivos, por lo que si no tienes uno instalado, puedes utilizar alguno de la app store.