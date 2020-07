Se filtra imagen de las gafas virtuales Oculus Quest 2

Se rumorea que las nuevas Oculus Quest no incluirán el control IPD que se ofrece en el modelo actual / Foto: Twitter

El visor Oculus Quest llevó el mundo de la realidad virtual a un nuevo nivel cuando se lanzó, ofreciendo una de las primeras oportunidades de un mundo sin cables y experiencias de realidad virtual plenas. Mientras que el visor llegó hace un año, los rumores sobre Facebook trabajando en uno nuevo y actualizado se han esparcido, pero ahora se habría filtrado una imagen confirmando esto.

Tras anunciar el fin de las Oculus Go para dar prioridad al modelo Quest, una imagen filtrada muestra cómo serán las próximas gafas de realidad virtual de Facebook. Publicada por WalkingCat, un conocido leaker que recientemente filtró información de los Galaxy Note 20, la imagen deja entrever el nuevo diseño.

El lanzamiento de un nuevo modelo de Oculus Quest es algo que se ha rumoreado por semanas. En mayo, Bloomberg reveló que Facebook ya trabaja en una versión actualizada de estas gafas VR. Fuentes cercanas a la tecnológica confiaron que Oculus consideraba varios diseños, incluido uno que contaba con nuevos mandos.

Nuevas características

El cambio más evidente parece ser el nuevo color blanco, una correa superior más delgada que puede ajustarse, así como un borde con material más liso en el borde que se adapta al rostro. La imagen está en ángulo y no se pueden apreciar muchos detalles, aunque si vemos tres de las cuatro cámaras frontales.

Se rumorea que las nuevas Oculus Quest no incluirán el control IPD que se ofrece en el modelo actual. Esta característica, en forma de control deslizante en la parte inferior, permite ajustar la distancia entre ambos lentes. Esta opción es esencial ya que la distancia Interpupilar no es igual para todos.

La distancia de pupilas no aparece ahora, esto permitía ajustar el nivel de distancia de los ojos y la posición del visor, haciendo así una experiencia más cómoda. Oculus Rift S optó por un ajuste físico, que no era perfecto para los usuarios ya que no todo el mundo tiene unos ojos iguales. En la filtración parece menos menos voluminoso, quizá para una experiencia mejorada ya que algunos se quejaba de era un poco pesado.