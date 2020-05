Group Session, la función para compartir música con amigos en Spotify

Sin importar la distancia de tus amigos, spotify te conecta con ellos / Foto: Clarín

Escuchar música en solitario es lo habitual cuando utilizamos el móvil, aunque también podemos compartir los temas cuando nos reunimos. Y, dado el confinamiento en varios países, ¿no estaría bien una opción con la que compartir música a distancia sabiendo que todos escuchamos la misma canción? Pues Spotify ya lo ha hecho posible con su nueva función de sesión de grupo: llega con la última actualización de la app.

Spotify no se conforma con ser una de las plataformas de streaming con mayor número de usuarios ya que no para de añadir novedades, por más que estas no supongan una ruptura radical en la evolución del servicio. Pero no cabe duda que realizar una sesión en grupo sin que las personas estén presentes resulta sumamente atractivo, sobre todo en esta época que vivimos: puedes compartir tu música y escuchar la de los demás de manera simultánea; teniendo la opción de ofrecer tus últimos hallazgos y también de descubrir la música de los demás.

Spotify es la plataforma de streaming con mayor número de usuarios

La clave para ello será Group Sessions, una nueva característica de Spotify disponible exclusivamente para usuarios premium. Con ella, cualquier persona puede crear una sesión grupal e invitar a otras personas para controlar, de forma colaborativa, la música que suena de fondo.

El funcionamiento es bastante sencillo. Para invitar a una persona a la sesión, el anfitrión únicamente tiene que compartir con sus invitados una especie de código QR generado por la propia aplicación. Una vez completado el proceso, todos los participantes en la sesión podrán pausar la reproducción, pasar a la siguiente canción e incluso incorporar nuevas pistas a la cola de reproducción.

Nueva función de Spotify te deja escuchar música en grupo con tu familia

Las sesiones finalizarán automáticamente tras una hora de inactividad. Por el momento, no hay ningún límite en el número de personas que se pueden unir a una misma sesión.

Esta nueva característica se encuentra actualmente en fase beta. Para disfrutar de ella, es necesario que todos los participantes en la sesión estén suscritos a Spotify Premium, la modalidad de pago del servicio.